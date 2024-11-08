Во Львове ТЦК отказал в рассмотрении поступивших по почте документов об отсрочке — решение суда

Учителю в ТЦК отказали в рассмотрении документов — что решил суд
Во Львове учитель направил документы по отсрочке от мобилизации в ТЦК по почте. Но в территориальном центре комплектования и социальной поддержки не захотели их рассматривать, требуя личного присутствия военнообязанного. Львовянин обратился в суд.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
Во Львове военнообязанный мужчина, который устроился на работу в одну из школ, прислал в ТЦК пакет документов для получения отсрочки от мобилизации. Однако в терцентре комплектования ответили письмом, что для получения отсрочки львовянин должен появиться в ТЦК и лично написать соответствующее заявление.
Мужчина с таким ответом не согласился и обратился в суд, где установили, что военнообязанные должны лично сообщать ТЦК об изменении персональных данных и подавать документы для получения отсрочки от призыва по мобилизации. Но определенного способа подачи документов нет, также граждане не должны лично появляться по этому поводу в ТЦК.
Решение суда
Суд установил, что львовянин, отправляя документы для получения отсрочки в ТЦК, не нарушил процедуру личной подачи. Однако военкомат не предоставил ему ответа в установленный законом срок.
Иск львовянина полностью удовлетворили — суд признал бездействие ТЦК противоправной и обязал рассмотреть присланные по почте документы для получения отсрочки с учетом выводов суда.
Напомним, в Киеве мужчина подал иск в суд на ТЦК с требованием упразднить постановление о наложении штрафа в размере 17 тысяч гривен.
Ранее Новини.LIVE писали, что перед матчем 15-го тура Первой лиги против "Кудровки" автобус с игроками СК "Полтава" остановили военные. Всю команду отправили в местный ТЦК.
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