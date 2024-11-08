Во Львове ТЦК отказал в рассмотрении поступивших по почте документов об отсрочке — решение суда

Львовский окружной административный суд. Фото: varianty.lviv.ua/

Во Львове учитель направил документы по отсрочке от мобилизации в ТЦК по почте. Но в территориальном центре комплектования и социальной поддержки не захотели их рассматривать, требуя личного присутствия военнообязанного. Львовянин обратился в суд.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Во Львове военнообязанный мужчина, который устроился на работу в одну из школ, прислал в ТЦК пакет документов для получения отсрочки от мобилизации. Однако в терцентре комплектования ответили письмом, что для получения отсрочки львовянин должен появиться в ТЦК и лично написать соответствующее заявление.

Мужчина с таким ответом не согласился и обратился в суд, где установили, что военнообязанные должны лично сообщать ТЦК об изменении персональных данных и подавать документы для получения отсрочки от призыва по мобилизации. Но определенного способа подачи документов нет, также граждане не должны лично появляться по этому поводу в ТЦК.

Решение суда

Суд установил, что львовянин, отправляя документы для получения отсрочки в ТЦК, не нарушил процедуру личной подачи. Однако военкомат не предоставил ему ответа в установленный законом срок.

Иск львовянина полностью удовлетворили — суд признал бездействие ТЦК противоправной и обязал рассмотреть присланные по почте документы для получения отсрочки с учетом выводов суда.

Решение суда. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве мужчина подал иск в суд на ТЦК с требованием упразднить постановление о наложении штрафа в размере 17 тысяч гривен.

Ранее Новини.LIVE писали, что перед матчем 15-го тура Первой лиги против "Кудровки" автобус с игроками СК "Полтава" остановили военные. Всю команду отправили в местный ТЦК.