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Вчителю в ТЦК відмовили у розгляді документів — що вирішив суд

8 листопада 2024 22:33
Галина Шподарева - редактор
У Львові ТЦК відмовив у розгляді документів про відстрочку, що надішли поштою — рішення суду
Львівський окружний адміністративний суд. Фото: varianty.lviv.ua/
Галина Шподарева - редактор

У Львові вчитель надіслав документи щодо відстрочки від мобілізації в ТЦК поштою. Але у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки не захотіли їх розглядати, вимагаючи особистої присутності військовозобов'язаного. Львів'янин звернувся до суду. 

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У Львові військовозобов’язаний чоловік, який влаштувався на роботу в одну зі шкіл, надіслав до ТЦК пакет документів для отримання відстрочки від мобілізації. Проте у терцентрі комплектування відповіли листом, що для отримання відстрочки львів'янин має з'явитися у ТЦК та особисто написати відповідну заяву. 

Чоловік з такою відповіддю не погодився й звернувся до суду, де встановили, що військовозобов’язані повинні особисто повідомляти ТЦК про зміну персональних даних та подавати документи для отримання відстрочки від призову під час мобілізації. Але визначеного способу подання документів немає, також громадяни не повинні особисто з'являтися з цього приводу до ТЦК.

Рішення суду

Суд встановив, що львів’янин, надсилаючи документи для отримання відстрочки до ТЦК, не порушив процедуру особистого подання. Проте військкомат не надав йому відповіді у встановлений законом термін.

Позов львів’янина повністю задовольнили — суд визнав бездіяльність ТЦК протиправною та зобов’язав розглянути надіслані поштою документи для отримання відстрочки з врахуванням висновків суду.

Рішення суду
Рішення суду. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві чоловік подав позов до суду на ТЦК з вимогою скасувати постанову про накладення штрафу в розмірі 17 тисяч гривень. 

Раніше Новини.LIVE писали, що перед матчем 15 туру Першої ліги проти "Кудрівки" автобус з гравцями СК "Полтава" зупинили військові. Всю команду відправили до місцевого ТЦК.

суд ТЦК та СП мобілізація судові рішення Львів військкомат

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