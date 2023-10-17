Ударил ножом в грудь: на Львовщине мужчину обвиняют в убийстве зятя
В Стрыйском районе в одном из сел местный житель убил своего зятя. В отношении 49-летнего мужчины направлен обвинительный акт в суд.
Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.
Что известно
"Установлено, что в одном из сел Стрыйского района местный житель убил своего зятя. В тот вечер отец пришел в гости к своей дочери, которая проживала вместе с 30-летним мужчиной и малолетним ребенком", — говорится в сообщении.
Отмечается, что во время совместного ужина мужчины распивали алкогольные напитки, а затем между ними возник словесный конфликт.
"В ходе стычки обвиняемый ударил своего зятя из-за чего он упал на пол. На этом фигурант не остановился, взял в руки нож и ударил им в грудь потерпевшего. От полученной травмы последний скончался на месте", — добавили в прокуратуре.
В настоящее время фигурант находится под стражей.
Напомним, что в Одесской области задержали мужчину, бросившего в окно односельчанина гранату. Таким образом, он решил отомстить бывшему парню своей дочери.
Читайте Новини.LIVE!