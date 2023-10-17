Вдарив ножем у груди: на Львівщині чоловіка звинувачують у вбивстві зятя

На Львівщині чоловіка звинувачують у вбивстві. Фото: google.com

У Стрийському районі в одному із сіл місцевий мешканець вбив свого зятя. Стосовно 49-річного чоловіка скеровано обвинувальний акт до суду.

Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

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Що відомо

"Встановлено, що в одному із сіл Стрийського району місцевий мешканець вбив свого зятя. У той вечір батько прийшов в гості до своєї доньки, яка проживала разом з 30-річним чоловіком та малолітньою дитиною", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час спільної вечері чоловіки розпивали алкогольні напої, а згодом між ними виник словесний конфлікт.

"У ході сутички обвинувачений вдарив свого зятя, через що він впав на підлогу. На цьому фігурант не зупинився, взяв у руки ніж та вдарив ним в груди потерпілого. Від отриманої травми останній помер на місці", — додали у прокуратурі.

Наразі фігурант знаходиться під вартою.

скриншот допису Львівської обласної прокуратури

Нагадаємо, що в Одеській області затримали чоловіка, який кинув у вікно односельця гранату. Так він вирішив помститися колишньому хлопцю своєї доньки.