Как Львов принимал украинцев последние два года полномасштабной войны

Люди на площади Рынок. Фото: Новини.LIVE

На протяжении последних двух лет почти каждый день во всех городах Украины звучали сигналы воздушной тревоги. Вражеские ракеты и дроны разрушали не только инфраструктурные объекты, но и гражданские дома. Убивали и калечили украинцев, уничтожали исторические наследия в городах Украины. Львов — не исключение. Но, несмотря ни на что, город продолжал жить и твердо становился гуманитарным и медицинским хабом Украины.

Купол оперного театра в Львове. Фото: УНИАН

О том, как Львов принимал украинцев и релокированный бизнес из разных уголков нашей страны. А также о волонтерской деятельности, медицине и скандалах в городе во время войны, — читайте в материале Новини.LIVE

150 тысяч ВПЛ и 230 предприятий

По состоянию на февраль 2024 года во Львове зарегистрировано — 103 988 ВПЛ. Но не все переселенцы становились на официальный учет. Поэтому, по приблизительным подсчетам, сейчас в городе около 150 тысяч внутренне перемещенных украинцев. За два года во Львов релоцировалось 230 предприятий. С началом большой войны в город переехали центральные СМИ и работали корреспонденты из разных уголков мира.

Люди в центре города. Фото: Новини.LIVE

Через Львов прошло 5 миллионов украинцев

За все время с февраля 2022 года через Львов как транспортный хаб перешло более 5 миллионов внутреннего перемещенных украинцев, значительная часть которых продолжала свой путь в страны Европы.

Первые месяцы большой войны во Львове включили в работу различные сферы:

— Работа разных служб и волонтеров на вокзалах, станциях междугородных перевозок. Информировали украинцев о местах регистрации и последующего поселения или помогали доехать до границы.

Женщина на вокзале во Львове. Фото: УНИАН

— Международные организации, а также просто неравнодушные люди обеспечивали питанием, продуктами, организовывали приюты.

— Помогали десяткам людей становиться на военный учет и получить статус ВПЛ.

— Общались с фондами по получению гуманитарной помощи, координировали формирование групп для выезда за границу.

Активно привлекали частные инициативы, которые за счет волонтеров, бизнеса обустраивали приюты, в пиковый период превышавшие 500 локаций.

В сентябре 2022 года дети пошли в школу

Несмотря на тревоги, с июля 2022 года в учебных заведениях, ВПЛ уже не проживали, а город активно готовился к началу учебного года. Львов в сотрудничестве с польским правительством открыли три модульных городка. Рассчитаны эти городки на поселение 1072 внутренне переселенных украинцев.

Модульный городок. Фото: Ирина Белых

В марте 2022 года заработал офис для ВПЛ

С марта 2022 года начал работу Городской центр поддержки ВПЛ, это консультационное подразделение, которое функционирует в формате "открытого офиса" и предоставляет информацию переселенным украинцам, вынужденным покинуть родные дома из-за войны.

За период работы 2022-2023 года работниками Центра предоставлено 16103 консультаций:

— 2022 — 7736 консультаций, из них вживую 43% и 57% по телефону.

— 2023 —7568 консультаций, из них вживую 48% и 52% по телефону.

В основном это люди из Донецкой, Харьковской и Луганской областей.

Также, во Львове открылся Центр матери и ребенка "Несокрушимые мамочки" — это два дома для беременных женщин среди ВПЛ. Этот проект создан в сотрудничестве Общества Красного Креста Украины совместно с Львовским городским советом.

Львовщина первая по количеству релокированного бизнеса в Украине

С начала полномасштабного вторжения во Львовскую область начали переезжать предприниматели из разных регионов. К примеру, во Львове возобновила производство Рубежанская чулочная фабрика из Луганской области. Еще одно предприятие из Мелитополя запустило во Львовской области выпуск бронированных автомобилей. Обе компании не имели возможности вывезти оборудование из-под обстрелов, поэтому налаживали производство сначала. Еще несколько предпринимателей, уехавших из Краматорска, Покровска, Мариуполя и других городов, объединились в единый концерн. Вместе шьют военную форму и обувь для бойцов. Всего релоцировалось 230 предприятий.

Предприятие "Пожмашина". Фото: Поджмасин

За время войны почти 160 тысяч украинцев получили медицинскую помощь и 215 протезов

Из-за российской агрессии ежедневно страдают сотни людей, поэтому, чтобы сделать их лечение и реабилитацию комфортными и доступными в Украине, во Львове, в Национальном центре реабилитации "Несокрушимые" с каждым украинцем работает мультидисциплинарная команда, оказывающая хирургическую, физическую, психологическую и психосоциальную профессию.

Мужчины на костылях. Фото: Несокрушимые

Более 5 тысяч прореабилитированных украинцев и 480 детей. За последний год в мастерской протезирования Национального реабилитационного центра "Несокрушимые" во Львове изготовили 215 протезов.

Скандалы во Львове во время войны: рынок недвижимости, система "Путь" и языковые перипетии

В первые месяцы полномасштабного вторжения цены на аренду и покупку квартир во Львове достигли своего пика. Из-за того, что спрос стал в разы превышать предложение, найти жилье по довоенной стоимости стало почти невозможно. Поэтому и возникали скандалы в социальных сетях и не только. Владельцы поделились на несколько типов: одни принимали бесплатно, другие — по безумно большим ценам, третьи — закрывали свои дома и никого не пускали. К счастью, сегодня рынок недвижимости стабилизировался.

Люди на площади рынок. Фото: Новини.LIVE.

Систему "Путь" ввели более года назад для волонтеров, привозящих из-за границы гуманитарную помощь для Вооруженных сил Украины. Однако проверки правоохранительных органов почти сразу после появления новой системы показали, что она стала лазейкой во избежание мобилизации для мужчин призывного возраста. Председатель специальной комиссии Верховной Рады Сергей Козырь ранее озвучил, что около 19 тысяч военнообязанных мужчин выехали за границу и не вернулись через систему "Путь"

Языковые скандалы во Львове не утихают с первых дней полномасштабной войны. Русскоязычные песни на улицах города, русский в магазинах и на рынке или на остановке автотранспорта — все это ничто по сравнению с высказыванием языковеда Ирины Фарион в сторону русскоязычных военных. Она назвала русскоязычных бойцов полка "Азов" "неполноценными" украинцами. Из-за чего поплатилась местом преподавательницы во Львовской Политехнике.

Львов дождливый. Фото: Новини.LIVE

Но, несмотря ни на что, Львов стал вторым домом для сотни тысяч украинцев. И здесь они стали не беженцами, не переселенцами и ВПЛ — здесь началась новая история жизни для сотен тысяч украинцев.