В центре Львова появился величественный соломенный оберег — главный дидух города

Великан из соломы — Львов установил главный символ Рождества
Львов официально готов к Рождеству. В центре города появился величественный соломенный оберег. На площади Ангелов торжественно установили главный дидух города. Его высота впечатляет — четыре метра.
Шествие с колядками
Установку превратили в настоящее действо. Все началось на площади Рынок. Оттуда двинулась праздничная колонна, участники которой несли в руках маленькие дидушки, а улицы наполнились пением.
Атмосферу создавали профессионалы. Колядовали Галицкий академический камерный хор и этно-группа "Джереґеля".
Под их сопровождение символ торжественно вынесли на место установки.
Семейное дело
Главный дидух — это ручная работа. Его сплела семья Коцюков. Это кропотливый труд, который требует мастерства и знания традиций.
Этот символ будет стоять здесь до самого завершения праздничного цикла. Львов хранит этот обычай уже давно.
Впервые огромный сноп в центре поставили еще в 2009 году. С тех пор мастера Музея народной архитектуры и быта имени Климентия Шептицкого ежегодно обновляют конструкцию, добавляя новые элементы и свежую солому.
