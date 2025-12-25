В центре Львова появился величественный соломенный оберег — главный дидух города

Дети на церемонии установления главного дидуха во Львове. Фото: Новини.LIVE / Марта Байдака

Львов официально готов к Рождеству. В центре города появился величественный соломенный оберег. На площади Ангелов торжественно установили главный дидух города. Его высота впечатляет — четыре метра.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

Шествие с колядками

Праздничное рождественское шествие во Львове. Фото: Новини.LIVE / Марта Байдака

Установку превратили в настоящее действо. Все началось на площади Рынок. Оттуда двинулась праздничная колонна, участники которой несли в руках маленькие дидушки, а улицы наполнились пением.

Участники праздничного рождественского шествия во Львове. Фото: Новини.LIVE / Марта Байдака

Атмосферу создавали профессионалы. Колядовали Галицкий академический камерный хор и этно-группа "Джереґеля".

Главный дидух Львова. Фото: Новини.LIVE / Марта Байдака

Под их сопровождение символ торжественно вынесли на место установки.

Семейное дело

Участники празднования во Львове. Фото: Новини.LIVE / Марта Байдака

Главный дидух — это ручная работа. Его сплела семья Коцюков. Это кропотливый труд, который требует мастерства и знания традиций.

Этот символ будет стоять здесь до самого завершения праздничного цикла. Львов хранит этот обычай уже давно.

Украинские защитницы и защитники тоже участвовали в праздничном шествии. Фото: Новини.LIVE / Марта Байдака

Впервые огромный сноп в центре поставили еще в 2009 году. С тех пор мастера Музея народной архитектуры и быта имени Климентия Шептицкого ежегодно обновляют конструкцию, добавляя новые элементы и свежую солому.

