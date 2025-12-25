У центрі Львова з'явився величний солом'яний оберіг - головний дідух міста

Велетень із соломи — Львів встановив головний символ Різдва
Львів офіційно готовий до Різдва. У центрі міста з'явився величний солом'яний оберіг. На площі Ангелів урочисто встановили головний дідух міста. Його висота вражає — чотири метри.
Хода з колядками
Встановлення перетворили на справжнє дійство. Все почалося на площі Ринок. Звідти рушила святкова колона, учасники якої несли в руках маленькі дідушки, а вулиці наповнилися співом.
Атмосферу створювали професіонали. Колядували Галицький академічний камерний хор та етно-гурт "Джереґеля".
Під їхній супровід символ урочисто винесли на місце встановлення.
Родинна справа
Головний дідух — це ручна робота. Його сплела родина Коцюків. Це кропітка праця, яка вимагає майстерності та знання традицій.
Цей символ стоятиме тут до самого завершення святкового циклу. Львів береже цей звичай вже давно.
Вперше велетенський сніп у центрі поставили ще у 2009 році. Відтоді майстри Музею народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького щороку оновлюють конструкцію, додаючи нові елементи та свіжу солому.
