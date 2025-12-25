У центрі Львова з'явився величний солом'яний оберіг - головний дідух міста

Діти на церемонії встановлення головного дідуха у Львові. Фото: Новини.LIVE / Марта Байдака

Львів офіційно готовий до Різдва. У центрі міста з'явився величний солом'яний оберіг. На площі Ангелів урочисто встановили головний дідух міста. Його висота вражає — чотири метри.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

Хода з колядками

Святкова різдвяна хода у Львові. Фото: Новини.LIVE / Марта Байдака

Встановлення перетворили на справжнє дійство. Все почалося на площі Ринок. Звідти рушила святкова колона, учасники якої несли в руках маленькі дідушки, а вулиці наповнилися співом.

Учасники святкової різдвяної ходи у Львові. Фото: Новини.LIVE / Марта Байдака

Атмосферу створювали професіонали. Колядували Галицький академічний камерний хор та етно-гурт "Джереґеля".

Головний дідух Львова. Фото: Новини.LIVE / Марта Байдака

Під їхній супровід символ урочисто винесли на місце встановлення.

Родинна справа

Учасники святкування у Львові. Фото: Новини.LIVE / Марта Байдака

Головний дідух — це ручна робота. Його сплела родина Коцюків. Це кропітка праця, яка вимагає майстерності та знання традицій.

Цей символ стоятиме тут до самого завершення святкового циклу. Львів береже цей звичай вже давно.

Українські захисниці та захисники теж брали участь у святковій ході. Фото: Новини.LIVE / Марта Байдака

Вперше велетенський сніп у центрі поставили ще у 2009 році. Відтоді майстри Музею народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького щороку оновлюють конструкцію, додаючи нові елементи та свіжу солому.

