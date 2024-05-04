Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Пасха на фронте — львовские десантники разрисовали писанки под Бахмутом arrow

Пасха на фронте — львовские десантники разрисовали писанки под Бахмутом

4 мая 2024 09:46
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Пасха на фронте — львовские десантники разрисовали писанки под Бахмутом
Украинский военный с писанкой. Фото: Генштаб ВСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Львовские десантники разрисовали писанки под Бахмутом. Они передадут их в родной город в гарнизонный храм Петра и Павла.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в Telegram в субботу, 4 мая.

Читайте также:

Писанки из-под Бахмута

"Невероятным кажется уже сам факт того, что Украина имеет возможность готовиться к празднованию Пасхи в 2024 году. Приготовление пасок, раскрашивание пасхальных яиц, теплые семейные встречи в кругу самых дорогих", — говорится в сообщении.

null
Украинские военные разрисовывают писанки. Фото: Генштаб ВСУ
null
Писанки украинских военных. Фото: Генштаб ВСУ

Львовские десантники продолжают сохранять тепло семейных традиций и родного дома. Даже во время выполнения боевых задач на Донбассе и во время сдерживания врага под Бахмутом украинские военные находят время для того, чтобы написать пасхальные писанки. Они передадут эти символы праздничного настроения в свой родной город в гарнизонный храм Петра и Павла.

null
Украинские военные разрисовывают писанки. Фото: Генштаб ВСУ
null
Украинские военные разрисовывают писанки. Фото: Генштаб ВСУ
null
Украинский военный с писанкой. Фото: Генштаб ВСУ

В Генштабе отметили, что каждая писанка индивидуальна, ведь на них можно увидеть названия подразделений, в которых проходят службу, символы Украины, ВСУ, ДШВ и бригады.

null
Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, глава департамента превентивной деятельности Национальной полиции Максим Ахрамеев заявил, что в Украине на Пасху будет действовать комендантский час так же, как в обычные дни. По его словам, правоохранители будут контролировать соблюдение правил и проводить профилактические беседы с нарушителями.

Также мы писали, где в Киеве посвятить пасхи на Пасху 2024 года. Это можно сделать в каждом районе столицы.

праздники
ВСУ
украинцы
Львов
Украина
Пасха
Генштаб ВСУ
Бахмут
писанки

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

28 апреля 2024

00:07 Представители ТЦК будут дежурить на большинстве блокпостов Украины, — Тарас Грень

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать

25 апреля 2024

15:54 Стало известно, как будут наказывать мужчин, которые не появятся в ТЦК в течение 60 дней

20:39 Украинцы могут уйти с польского рынка труда — кто их может заменить