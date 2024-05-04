Пасха на фронте — львовские десантники разрисовали писанки под Бахмутом

Украинский военный с писанкой. Фото: Генштаб ВСУ

Львовские десантники разрисовали писанки под Бахмутом. Они передадут их в родной город в гарнизонный храм Петра и Павла.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в Telegram в субботу, 4 мая.

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"Невероятным кажется уже сам факт того, что Украина имеет возможность готовиться к празднованию Пасхи в 2024 году. Приготовление пасок, раскрашивание пасхальных яиц, теплые семейные встречи в кругу самых дорогих", — говорится в сообщении.

Украинские военные разрисовывают писанки. Фото: Генштаб ВСУ

Писанки украинских военных. Фото: Генштаб ВСУ

Львовские десантники продолжают сохранять тепло семейных традиций и родного дома. Даже во время выполнения боевых задач на Донбассе и во время сдерживания врага под Бахмутом украинские военные находят время для того, чтобы написать пасхальные писанки. Они передадут эти символы праздничного настроения в свой родной город в гарнизонный храм Петра и Павла.

Украинские военные разрисовывают писанки. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные разрисовывают писанки. Фото: Генштаб ВСУ

Украинский военный с писанкой. Фото: Генштаб ВСУ

В Генштабе отметили, что каждая писанка индивидуальна, ведь на них можно увидеть названия подразделений, в которых проходят службу, символы Украины, ВСУ, ДШВ и бригады.

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, глава департамента превентивной деятельности Национальной полиции Максим Ахрамеев заявил, что в Украине на Пасху будет действовать комендантский час так же, как в обычные дни. По его словам, правоохранители будут контролировать соблюдение правил и проводить профилактические беседы с нарушителями.

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