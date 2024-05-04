Великдень на фронті — львівські десантники розмалювали писанки під Бахмутом

Український військовий з писанкою. Фото: Генштаб ЗСУ

Львівські десантники розмалювали писанки під Бахмутом. Вони передадуть їх у рідне місто в гарнізонний храм Петра і Павла.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ у Telegram у суботу, 4 травня.

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"Неймовірним видається вже сам факт того, що Україна має можливість готуватись до святкування Великодня у 2024 році. Приготування пасок, фарбування крашанок, теплі родинні зустрічі у колі найдорожчих", — йдеться у повідомленні.

Українські військові розмальовують писанки. Фото: Генштаб ЗСУ

Писанки українських військових. Фото: Генштаб ЗСУ

Львівські десантники продовжують зберігати тепло сімейних традицій та рідного дому. Навіть під час виконання бойових завдань на Донбасі та під час стримування ворога під Бахмутом українські військові знаходять час для того, щоб написати великодні писанки. Вони передадуть ці символи святкового настрою до свого рідного міста у гарнізонний храм Петра і Павла.

Українські військові розмальовують писанки. Фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові розмальовують писанки. Фото: Генштаб ЗСУ

Український військовий з писанкою. Фото: Генштаб ЗСУ

У Генштабі наголосили, що кожна писанка індивідуальна, адже на них можна побачити назви підрозділів, в яких проходять службу, символи України, ЗСУ, ДШВ та бригади.

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, очільник департаменту превентивної діяльності Національної поліції Максим Ахрамєєв заявив, що в Україні на Великдень буде діяти комендантська година так само, як у звичайні дні. За його словами, правоохоронці будуть контролювати дотримання правил і проводити профілактичні бесіди з порушниками.

Також ми писали, де в Києві посвятити паски на Великдень 2024 года. Це можна зробити в кожному районі столиці.