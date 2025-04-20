Пасхальный завтрак от Садового — мэр Львова поделился рецептом

Пасхальный завтрак — Садовый поделился уникальным рецептом
Мэр Львова Андрей Садовый поделился рецептом Пасхального завтрака. Он отметил, что рассказывает его не впервые, однако люди забывают.
Об этом Андрей Садовый рассказал в Facebook в воскресенье, 20 апреля.
Пасхальный завтрак от Садового
"Паску посвятили, все посвятили, но я хочу поделиться нашим рецептом. Это не первый раз, но люди забывают", — отметил мэр Львова.
Рецепт от Садового:
- Нарезать мелко колбасу, ветчину, яйца.
- Добавить хрен.
- Выложить на сковороду и пожарить.
Садовый подчеркнул, что вкус этого блюда "нереальный".
Напомним, Новини.LIVE рассказывали, как долго можно хранить пасхальные яйца. Срок зависит от их состояния.
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