Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Пасхальный завтрак — Садовый поделился уникальным рецептом arrow

Пасхальный завтрак — Садовый поделился уникальным рецептом

20 апреля 2025 18:03
Аркадий Пастула - Редактор
Пасхальный завтрак от Садового — мэр Львова поделился рецептом
Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: УНИАН
Аркадий Пастула - Редактор

Мэр Львова Андрей Садовый поделился рецептом Пасхального завтрака. Он отметил, что рассказывает его не впервые, однако люди забывают.

Об этом Андрей Садовый рассказал в Facebook в воскресенье, 20 апреля.

Реклама
Читайте также:

Пасхальный завтрак от Садового

"Паску посвятили, все посвятили, но я хочу поделиться нашим рецептом. Это не первый раз, но люди забывают", — отметил мэр Львова.

Рецепт от Садового:

  1. Нарезать мелко колбасу, ветчину, яйца.
  2. Добавить хрен.
  3. Выложить на сковороду и пожарить.
null
Блюдо Садового. Фото: скриншот

Садовый подчеркнул, что вкус этого блюда "нереальный".

Напомним, Новини.LIVE рассказывали, как долго можно хранить пасхальные яйца. Срок зависит от их состояния.

Ранее украинцев с Пасхой поздравили Президент Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

праздники еда Львов Андрей Садовый Пасха рецепт
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама