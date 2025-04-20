Пасхальный завтрак от Садового — мэр Львова поделился рецептом

Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: УНИАН

Мэр Львова Андрей Садовый поделился рецептом Пасхального завтрака. Он отметил, что рассказывает его не впервые, однако люди забывают.

Об этом Андрей Садовый рассказал в Facebook в воскресенье, 20 апреля.

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Пасхальный завтрак от Садового

"Паску посвятили, все посвятили, но я хочу поделиться нашим рецептом. Это не первый раз, но люди забывают", — отметил мэр Львова.

Рецепт от Садового:

Нарезать мелко колбасу, ветчину, яйца. Добавить хрен. Выложить на сковороду и пожарить.

Блюдо Садового. Фото: скриншот

Садовый подчеркнул, что вкус этого блюда "нереальный".

Напомним, Новини.LIVE рассказывали, как долго можно хранить пасхальные яйца. Срок зависит от их состояния.

Ранее украинцев с Пасхой поздравили Президент Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.