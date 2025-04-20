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Великодній сніданок — Садовий поділився унікальним рецептом

20 квітня 2025 18:03
Аркадій Пастула - Редактор
Великодній сніданок від Садового— мер Львова поділився рецептом
Мер Львова Андрій Садовий. Фото: УНІАН
Аркадій Пастула - Редактор

Мер Львова Андрій Садовий поділився рецептом Великоднього сніданку. Він зазначив, що розповідає його не вперше, однак люди забувають.

Про це Андрій Садовий розповів у Facebook у неділю, 20 квітня.

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Великодній сніданок від Садового

"Паску посвятили, все посвятили, але я хочу поділитися нашим рецептом. То не перший раз, але люди забувають", — зазначив мер Львова.

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Рецепт від Садового:

  1. Нарізати дрібно ковбасу, шинку, яйця.
  2. Додати хрін.
  3. Викласти на пательню та посмажити.
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Страва Садового. Фото: скриншот

Садовий наголосив, що смак цієї страви "нереальний". 

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Нагадаємо, Новини.LIVE розповідали, як довго можна зберігати великодні яйця. Термін залежить від їхнього стану.

Раніше українців з Великоднем привітали Президент Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

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