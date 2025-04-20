Великодній сніданок від Садового— мер Львова поділився рецептом

Великодній сніданок — Садовий поділився унікальним рецептом
Мер Львова Андрій Садовий поділився рецептом Великоднього сніданку. Він зазначив, що розповідає його не вперше, однак люди забувають.
Про це Андрій Садовий розповів у Facebook у неділю, 20 квітня.
Великодній сніданок від Садового
"Паску посвятили, все посвятили, але я хочу поділитися нашим рецептом. То не перший раз, але люди забувають", — зазначив мер Львова.
Рецепт від Садового:
- Нарізати дрібно ковбасу, шинку, яйця.
- Додати хрін.
- Викласти на пательню та посмажити.
Садовий наголосив, що смак цієї страви "нереальний".
Нагадаємо, Новини.LIVE розповідали, як довго можна зберігати великодні яйця. Термін залежить від їхнього стану.
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