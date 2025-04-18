Пасха 2025 — что будет в корзине и сколько это обойдется во Львове

Пасхальный стол. Фото: freepik

Праздничное настроение — это не только о писанках и рушниках. Это еще и об аромате домашней паски, ароматной колбаске, хрене со свеклой, и, конечно, пасхальной корзине. Когда все дорожает, а цены в магазинах уже давно не "праздничные", украинцы все равно готовятся к Пасхе с душой. Потому что пасхальная корзина — это не о роскоши, это о традиции.

Новини.LIVE выяснили, сколько в этом году планируют потратить во Львове на пасхальный стол и что чаще всего кладут в корзину в 2025 году.

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Несмотря на войну и высокие цены, украинцы не отказываются от традиций — в пасхальных корзинах все знакомое с детства: колбаска, сыр, пасхальные яйца, масло и обязательно паску. Расходы — разные: кто-то укладывается в 1500 грн, а кто-то собирает "корзину щедрости" на 8-10 тысяч.

"Классическую корзину буду собирать: паску, колбаску, яйца. Цены очень выросли на продукты, поэтому минимум 3 000 грн", — говорит женщина.

"Пасху, мясная продукция и что-то вкусненькое. Кроме корзины, надо еще на стол купить: овощи, фрукты. Я готова на все потратить до 3 000 грн, но не больше", — добавляет опрошенная респондентка.

"Я всегда освящаю паску и пасхальные яйца, которые сама крашу. Цены в этом году выросли, поэтому еще не считала", — отмечает девушка.

"В корзину кладу традиционные блюда. А вот на стол потрачу не менее 1500 грн", — делится мыслями львовянка.

"Цены выросли в Украине и чтобы накрыть нормальный стол на праздники нужно минимум 10 000 грн. Чтобы все было хорошего качества и вкусное", — говорит женщина.

Напомним, мы ранее писали, как празднуют Пасху во Франции, Германии, Польше и США.

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