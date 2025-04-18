Великдень 2025 — що буде в кошику та скільки це обійдеться у Львові

Великодній стіл. Фото: freepik

Святковий настрій — це не тільки про писанки та рушнички. Це ще й про аромат домашньої паски, духмяну ковбаску, хрін із буряком, і, звісно, великодній кошик. Коли все дорожчає, а ціни в магазинах вже давно не "святкові", українці все одно готуються до Великодня з душею. Бо великодній кошик — це не про розкіш, це про традицію.

Новини.LIVE з'ясували, скільки цього року планують витратити у Львові на великодній стіл і що найчастіше кладуть до кошика у 2025 році.

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Попри війну та високі ціни, українці не відмовляються від традицій — у великодніх кошиках усе знайоме з дитинства: ковбаска, сир, крашанки, масло та обов’язково паска. Витрати — різні: хтось вкладається у 1500 грн, а хтось збирає "кошик щедрості" на 8-10 тисяч.

"Класичний кошик збиратиму: паску, ковбаску, яйця. Ціни дуже зросли на продукти, тому мінімум 3 000 грн", — каже жінка.

"Паску, м'ясна продукція та щось смачненьке. Крім кошика, треба ще на стіл купити: овочі, фрукти. Я готова на все витратити до 3 000 грн, але не більше", — додає опитана респондентка.

"Я завжди освячую паску та крашанки, які сама фарбую. Ціни цього року зросли, тому ще не рахувала", — наголошує дівчина.

"У кошик кладу традиційні страви. А от на стіл витрачу не менше 1500 грн", — ділиться думками львів'янка.

"Ціни зросли в Україні й щоб накрити нормальний стіл на свята потрібно мінімум 10 000 грн. Щоб все було хорошої якості і смачне", — каже жінка.

Нагадаємо, ми раніше писали, як святкують Великдень у Франції, Німеччині, Польщі та США.

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