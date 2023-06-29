Верховная Рада вернула поселку Славское историческое название

Поселок Славское. Фото: Google

Верховная Рада на заседании в четверг, 29 июня, поддержала переименование 10 населённых пунктов в Украине. В частности, нардепы проголосовали за изменение названия поселка Славское на Славское.

Об этом сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк .

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Переименование поддержали 251 депутат

Как сообщил Ярослав Железняк, законопроект о переименовании поселка Славское Стрыйского района Львовской области поддержал 251 народный депутат.

Скрин из сообщения Ярослава Железняка

О переименовании поселка также сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"Почему Славское, а не Славское? Потому что Славское было испокон веков! Сегодня депутаты Верховной Рады Украины вернули поселку историческое название!" , — говорится в сообщении.

Скрин из сообщения Максима Козицкого

Проект постановления о переименовании поселка городского типа Славское Стрыйского района Львовской области был зарегистрирован 13 января 2023 года.

Напомним, мы ранее писали, что Нацкомиссия по стандартам государственного языка после принятия закона Украины обнародовала перечень сел, поселков и городов, названия которых не отвечают стандартам государственного языка. В перечне и присутствует название Запорожья , по просьбам местных жителей переименование города уже на рассмотрении.

Также мы писали, что Нацкомиссия по стандартам государственного языка опубликовала рекомендации по переименованию более 1.5 тыс. населенных пунктов.

В свою очередь языковед Александр Авраменко отметил, что населенные пункты целесообразно переименовывать тогда, когда такая необходимость будет научно доказана.