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Верховна Рада повернула селищу Славсько історичну назву

29 червня 2023 17:38
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Марта Байдака
Журналіст
Верховна Рада повернула селищу Славсько історичну назву
Селище Славсько. Фото: Google
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Верховна Рада на засіданні у четвер, 29 червня, підтримала перейменування 10 населених пунктів в Україні. Зокрема, нардепи проголосували за зміну назви селища Славське на Славсько.

Про це повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

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Перейменування підтримали 251 депутат

Як повідомив Ярослав Железняк, законопроект про перейменування селища Славське Стрийського району Львівської області підтримав 251 народний депутат.

Скрін з допису Ярослава Железняка
Скрін з допису Ярослава Железняка

Про перейменування селища також повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Чому Славсько, а не Славське? Бо Славсько було споконвіку! Сьогодні депутати Верховної Ради України повернули селищу історичну назву!", — йдеться у повідомленні.

Скрін з допису Максима Козицького
Скрін з допису Максима Козицького

Додамо, проєкт постанови про перейменування селища міського типу Славське Стрийського району Львівської області було зареєстровано 13 січня 2023 року.

Нагадаємо, ми раніше писали, що Нацкомісія зі стандартів державної мови після прийняття закону України оприлюднила перелік сіл, селищ та міст, назви яких не відповідають стандартам державної мови. У переліку і присутня назва Запоріжжя, за проханнями місцевих жителів перейменування міста вже на розгляді.

Також, ми писали, що Нацкомісія зі стандартів державної мови опублікувала рекомендації щодо перейменування понад 1.5 тис. населених пунктів. 

Своєю чергою мовознавець Олександр Авраменко наголосив на тому, що населені пункти доцільно перейменовувати тоді, коли така необхідність буде науково доведена.

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