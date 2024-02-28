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Верховный Суд отменил градостроительные условия на фактически построенную гостиницу во Львове

28 февраля 2024 21:52
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Верховный Суд отменил градостроительные условия на фактически построенную гостиницу во Львове
Отель на площади Мицкевича во Львове. Фото: Эспрессо
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Верховный Суд Украины упразднил действие градостроительных условий и ограничений на строительство гостиницы в центре Львова. Известно, что 25-метровое здание уже фактически построено.

Об этом сообщила пресс-служба Суда в Facebook.

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Отель на площади Мицкевича во Львове

"На земельном участке, который в спорных правоотношениях отдан под застройку и относительно которого утверждены градостроительные условия и ограничения, располагается памятник культурного наследия национального значения "Львов — Ансамбль исторического центра", — отметили в Суде.

Там считают, что размещение гостиницы соответствует категории земель историко-культурного назначения, поэтому целевое назначение может быть изменено исключительно по согласованию с Кабмином.

В постановлении Суда говорится, что градостроительные условия и ограничения, как и решение об их утверждении, незаконны и нарушают не только права Союза художников, но и общественный интерес к культурному наследию.

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Скриншот поста Верховного Суда
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Скриншот поста Верховного Суда
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Скриншот поста Верховного Суда

Что известно об отеле

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Отель на площади Мицкевича во Львове. Фото: Эспрессо

В 2008 году ООО "Центр развития недвижимости" получило разрешение исполнительного комитета на проектирование гостинично-административного комплекса на площади Мицкевича, 9 в центре Львова.

Застройщик должен был провести международный архитектурный конкурс, однако проект так и не начали реализовывать из-за конфликтов с Союзом художников Украины, тоже претендовавшего на земельный участок.

В 2018 году исполнительный комитет издал градостроительные условия и ограничения на строительство гостиницы высотой 22,4 м, а уже в 2020 году появились новые правила — высоту гостиницы увеличили до 25, сейчас она фактически построена.

Напомним, в Одесском "Доме Гоголя" остановили противоаварийные работы, которые начались еще в 2021 году. Известно, что подрядчик вместо реставрации начал перестраивать памятник архитектуры.

Также мы писали, что у чиновника КГГА незаконно переоформила имущество российской компании "Росатом". Корпорация владела помещением в Подольском районе стоимостью более 55 млн гривен.

памятник архитектуры
Львов
Верховный суд
гостиницы
строительство

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