Верховний Суд скасував містобудівні умови на фактично збудований готель у Львові
Верховний Суд України скасував дію містобудівних умов й обмежень на будівництво готелю у центрі Львова. Відомо, що 25-метрова споруда вже фактично збудована.
Про це повідомила пресслужба Суду у Facebook.
Готель на площі Міцкевича у Львові
"На земельній ділянці, яка у спірних правовідносинах віддана під забудову й щодо якої затверджено містобудівні умови та обмеження, розташовується пам’ятка культурної спадщини національного значення "Львів – Ансамбль історичного центру", — зауважили в Суді.
Там вважають, що розміщення готелю відповідає категорії земель історико-культурного призначення, а тому цільове призначення може бути змінене виключно за погодженням із Кабміну.
У постанові Суду йдеться, що містобудівні умови та обмеження, як і рішення про їх затвердження, є незаконними й порушують не тільки права Спілки художників, а й громадський інтерес до культурної спадщини.
Що відомо про готель
У 2008 році ТзОВ "Центр розвитку нерухомості" отримало дозвіл виконавчого комітету на проєктування готельно-адміністративного комплексу на площі Міцкевича, 9, що у центрі Львова.
Забудовник повинен був провести міжнародний архітектурний конкурс, проте проєкт так і не розпочали реалізовувати через конфлікти зі Спілкою художників України, яка теж претендувала на земельну ділянку.
У 2018 році виконавчий комітет видав містобудівні умови та обмеження на будівництво готелю висотою 22,4 м, а вже у 2020 році з'явилися нові правила — висоту готелю збільшили до 25, наразі він фактично збудований.
Нагадаємо, в Одеському "Будинку Гоголя" зупинили протиаварійні роботи, які розпочалися ще у 2021 році. Наразі відомо, що підрядник замість реставрації почав перебудовувати памʼятку архітектури.
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