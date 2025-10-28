На Львовщине задержали женщину, которая хотела ввезти в Украину наркотики на 42 млн грн

Проверка на границе. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница

Во Львовской области пограничники разоблачили женщину, которая пыталась провезти в Украину наркотики. Их общая стоимость составляла 42 миллиона гривен.

Об этом для Новини.LIVE сообщили в седьмом пограничном Карпатском отряде во вторник, 28 октября.

Разоблачение наркокурьера на Львовщине

"Пограничники разоблачили международный канал поставки наркотиков на сумму около 42 миллионов гривен", — отметила пресс-секретарь.

Во время осмотра автомобиля, который ехал на въезд в Украину через пункт пропуска "Угринов", пограничники обнаружили тщательно скрытые пакеты с наркотиками в конструктивных полостях транспорта.

Всего было изъято более 27 кг наркотиков, среди которых:

кокаин — 6 454 г (пять пакетов);

амфетамин — 564 г (один пакет);

Alfa-PVP ("соли") — 20 587 г (20 пакетов).

"За рулем находилась 34-летняя жительница Киева, которая, по данным следствия, выполняла руль курьера и действовала в сговоре с другими участниками преступной группировки", — говорит пресс-секретарь.

После доставки наркотики планировали сбывать по всей территории Украины.

Женщине и ее соучастнику объявили подозрение по статьям Уголовного кодекса о контрабанде наркотиков и покушении на преступление. Суд постановил взять обоих под стражу без возможности внесения залога.

