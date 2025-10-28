На Львовщине задержали женщину, которая хотела ввезти в Украину наркотики на 42 млн грн

Везла 30 кг психотропов — на Львовщине разоблачили наркокурьера
Во Львовской области пограничники разоблачили женщину, которая пыталась провезти в Украину наркотики. Их общая стоимость составляла 42 миллиона гривен.
Об этом для Новини.LIVE сообщили в седьмом пограничном Карпатском отряде во вторник, 28 октября.
Разоблачение наркокурьера на Львовщине
"Пограничники разоблачили международный канал поставки наркотиков на сумму около 42 миллионов гривен", — отметила пресс-секретарь.
Во время осмотра автомобиля, который ехал на въезд в Украину через пункт пропуска "Угринов", пограничники обнаружили тщательно скрытые пакеты с наркотиками в конструктивных полостях транспорта.
Всего было изъято более 27 кг наркотиков, среди которых:
- кокаин — 6 454 г (пять пакетов);
- амфетамин — 564 г (один пакет);
- Alfa-PVP ("соли") — 20 587 г (20 пакетов).
"За рулем находилась 34-летняя жительница Киева, которая, по данным следствия, выполняла руль курьера и действовала в сговоре с другими участниками преступной группировки", — говорит пресс-секретарь.
После доставки наркотики планировали сбывать по всей территории Украины.
Женщине и ее соучастнику объявили подозрение по статьям Уголовного кодекса о контрабанде наркотиков и покушении на преступление. Суд постановил взять обоих под стражу без возможности внесения залога.
