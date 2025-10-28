Відео
Везла 30 кг психотропів — на Львівщині викрили наркокур'єрку

Везла 30 кг психотропів — на Львівщині викрили наркокур'єрку

Ua ru
Дата публікації: 28 жовтня 2025 23:55
Оновлено: 23:55
На Львівщині затримали жінку, яка хотіла ввезти в Україну наркотики на 42 млн грн
Перевірка на кордоні. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

У Львівській області прикордонники викрили жінку, яка намагалась провезти в Україні наркотики. Їх загальна вартість становила 42 мільйони гривень.

Про це для Новини.LIVE повідомили у сьомому прикордонному Карпатському загоні у вівторок, 28 жовтня.

Викриття наркокурʼєрки на Львівщині

"Прикордонники викрили міжнародний канал постачання наркотиків на суму близько 42 мільйонів гривень", — зазначила речниця.

Під час огляду автомобіля, який їхав на вʼїзд в Україну через пункт пропуску "Угринів", прикордонники виявили ретельно приховані пакети з наркотиками у конструктивних порожнинах транспорту.

Загалом було вилучено понад 27 кг наркотиків, серед яких:

  • кокаїн — 6 454 г (пʼять пакетів);
  • амфетамін — 564 г (один пакет);
  • Alfa-PVP ("солі") — 20 587 г (20 пакетів).

"За кермом перебувала 34-річна жителька Києва, яка, за даними слідства, виконувала руль курʼєра та діяла у змові з іншими учасниками злочинного угруповання", — каже речниця.

Після доставки наркотики планували збувати по всій території України.

Жінці та її співучаснику оголосили підозру за статтями Кримінального кодексу щодо контрабанди наркотиків та замаху на злочин. Суд ухвалив взяти обох під варту без можливості внесення застави.

Нагадаємо, на кордоні з Одеською областю затримали чоловіків, у яких виявили два кілограми наркотиків.

Раніше на Одещині викрили чоловіка, який виростив та зберігав понад 55 кілограмів канабісу. Йому оголосили підозру.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
