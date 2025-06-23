Во Львове суд на 4 года посадил главаря уличной братвы - детали дела

Молоток судьи. Фото: Freepik

Во Львове шесть мужчин, которые называли себя "уличной братвой", занимались вымогательством денег у работников рынка. Лидер группы приговорен к 4 годам лишения свободы, тогда как остальные участники получили по 3 года условно.

Об этом говорится в приговоре суда от 16 июня.

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Детали дела

Согласно материалам дела, обвиняемыми являются Андрей Сало, Андрей Муранец, Роман Читайло, Михаил Рудка, Даниил Антощак и Николай Антощак. События разворачивались в 2020 году на львовском "Радиорынке", что на улице Богдана Хмельницкого.

Тогда между двумя предпринимателями произошел конфликт: один из них одолжил другому 158 тысяч долларов под проценты. После того, как средства не были возвращены, к заемщику начали наведываться неизвестные лица. Они представлялись как "уличная братва" и угрозами заявляли, что долга больше не существует.

После обращения пострадавшего в полицию, правоохранители начали прослушивать разговоры фигурантов дела.

Однажды предприниматель, который имел конфликт с должником, навесил замки на торговые павильоны последнего. В ответ на это представители так называемой "уличной братвы" связались между собой и отправились на место происшествия. Четверо из них прибыли на рынок и снова представились как "уличная братва". Они начали давить на предпринимателя, требуя, чтобы тот забыл о долге.

Лидер группы пригрозил физической расправой, заявив, что "вырвет кадык", и несколько раз плюнул потерпевшему в лицо. В тот же день мужчину силой посадили в автомобиль и вывезли в лес. Там нападавшие, вооруженные битами, а один из них — еще и пистолетом, продолжили запугивание, угрожая закопать его заживо.

В результате угроз и насилия пострадавшего заставили не только отказаться от любых претензий к должнику, но и согласиться ежемесячно платить по 5 тысяч гривен за каждый свой торговый павильон.

Что решил суд

Впрочем, суд пришел к выводу, что в этой части дела нет достаточных и убедительных доказательств, подтверждающих обвинения мужчины в умышленном распространении преступного влияния в обществе, поэтому он был оправдан.

Важно, что во время судебных дебатов потерпевший заявил о примирении со всеми обвиняемыми, которые также возместили ему материальный и моральный ущерб. Он обратился в суд с просьбой не лишать их свободы, а назначить условное наказание.

По обвинению в вымогательстве и незаконном хранении огнестрельного оружия главаря группы приговорили к четырем годам заключения. Уже год и девять месяцев он провел в предварительном заключении.

Остальные пятеро обвиняемых получили по пять лет за вымогательство и похищение человека, однако суд заменил им наказание на три года условного срока. Этот приговор подлежит обжалованию в апелляционном порядке.

Напомним, что житель Бахмута, находясь в Харькове навеселе, напал на медицинских работников скорой помощи, которые в это время оказывали помощь его знакомой. Суд признал его виновным и наказал.

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