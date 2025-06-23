У Львові суд на 4 роки посадив ватажка вуличної братви - деталі справи

Молоток судді. Фото: Freepik

У Львові шість чоловіків, які називали себе "вуличною братвою", займалися вимаганням грошей у працівників ринку. Лідера групи засуджено до 4 років позбавлення волі, тоді як решта учасників отримали по 3 роки умовно.

Про це йдеться у вироку суду від 16 червня.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, обвинуваченими є Андрій Сало, Андрій Муранець, Роман Читайло, Михайло Рудка, Данило Антощак та Микола Антощак. Події розгорталися у 2020 році на львівському "Радіоринку", що на вулиці Богдана Хмельницького.

Тоді між двома підприємцями стався конфлікт: один із них позичив іншому 158 тисяч доларів під відсотки. Після того, як кошти не були повернуті, до позичальника почали навідуватись невідомі особи. Вони представлялися як "вулична братва" і погрозами заявляли, що боргу більше не існує.

Після звернення постраждалого до поліції, правоохоронці почали прослуховувати розмови фігурантів справи.

Одного дня підприємець, який мав конфлікт із боржником, навісив замки на торгові павільйони останнього. У відповідь на це представники так званої "вуличної братви" зв’язалися між собою та вирушили на місце події. Четверо з них прибули на ринок і знову представилися як "вулична братва". Вони почали тиснути на підприємця, вимагаючи, щоб той забув про борг.

Лідер групи пригрозив фізичною розправою, заявивши, що "вирве кадик", і кілька разів плюнув потерпілому в обличчя. Того ж дня чоловіка силоміць посадили в автомобіль та вивезли до лісу. Там нападники, озброєні битами, а один з них — ще й пістолетом, продовжили залякування, погрожуючи закопати його живцем.

У результаті погроз і насильства постраждалого змусили не лише відмовитися від будь-яких претензій до боржника, а й погодитися щомісяця сплачувати по 5 тисяч гривень за кожен свій торговий павільйон.

Що вирішив суд

Втім, суд дійшов висновку, що у цій частині справи немає достатніх і переконливих доказів, які б підтверджували звинувачення чоловіка в умисному поширенні злочинного впливу в суспільстві, тому його було виправдано.

Важливо, що під час судових дебатів потерпілий заявив про примирення з усіма обвинуваченими, які також відшкодували йому матеріальні та моральні збитки. Він звернувся до суду з проханням не позбавляти їх волі, а призначити умовне покарання.

За звинуваченням у вимаганні та незаконному зберіганні вогнепальної зброї ватажка групи засудили до чотирьох років ув’язнення. Вже рік і дев’ять місяців він провів у попередньому ув’язненні.

Інші п’ятеро обвинувачених отримали по п’ять років за вимагання та викрадення людини, проте суд замінив їм покарання на три роки умовного терміну. Цей вирок підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Нагадаємо, що житель Бахмута, перебуваючи у Харкові напідпитку, напав на медичних працівників швидкої допомоги, які у цей час надавали допомогу його знайомій. Суд визнав його винним та покарав.

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