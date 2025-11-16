На Львовщине водитель подорвал гранату возле полицейских

Место, где водитель подорвал гранату. Фото: Полиция Львовской области

Вечером в воскресенье, 16 ноября, около 18:00 в городе Рудки Самборского района Львовской области произошел взрыв. В результате инцидента пострадал мужчина.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

Реклама

Читайте также:

Что известно о взрыве

Полицейские остановили автомобиль Alfa Romeo, потому что мужчина, который им управлял, нарушил правила дорожного движения. Во время общения с правоохранителями возле машины 37-летний водитель достал гранату и подорвал ее. В результате взрыва травмировался сам злоумышленник — его доставили в больницу.

Полицейские на месте взрыва. Фото: Полиция Львовской области

За незаконное обращение с боеприпасом и посягательство на жизнь правоохранителя (ч. 1 ст. 263 и ст. 348 Уголовного кодекса Украины. — Ред.) фигуранту грозит от девяти до пятнадцати лет заключения или пожизненное лишение свободы. На данный момент продолжается досудебное расследование.

Автомобиль полиции. Фото: Полиция Львовской области

Напомним, в лицее Подольского района Одесской области взорвалась учебная граната. Боеприпас в школу принесла девятилетняя третьеклассница, которая хотела похвастаться перед сверстниками.

Также мы сообщали, что одессит готовил двойной теракт в Николаеве. Во время одного из взрывов могли пострадать спасатели, но преступление предотвратили правоохранители.