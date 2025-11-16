Відео
Головна Львів Вибух на Львівщині — водій підірвав гранату біля поліцейських

Вибух на Львівщині — водій підірвав гранату біля поліцейських

Ua ru
Дата публікації: 16 листопада 2025 23:14
Оновлено: 23:28
На Львівщині водій підірвав гранату біля поліцейських
Місце, де водій підірвав гранату. Фото: Поліція Львівської області

Увечері в неділю, 16 листопада, близько 18:00 у місті Рудки Самбірського району Львівської області стався вибух. Унаслідок інциденту постраждав чоловік.

Про це повідомили в Поліції Львівської області.

Читайте також:

Що відомо про вибух 

Поліцейські зупинили автомобіль Alfa Romeo, тому що чоловік, який ним керував, порушив правила дорожнього руху. Під час спілкування із правоохоронцями біля автівки 37-річний водій дістав гранату та підірвав її. Унаслідок вибуху травмувався сам зловмисник — його доставили до лікарні.

Правоохоронці на місці вибуху
Поліцейські на місці вибуху. Фото: Поліція Львівської області

За незаконне поводження з боєприпасом і посягання на життя правоохоронця (ч. 1 ст. 263 та ст. 348 Кримінального кодексу України. — Ред.) фігуранту загрожує від дев'яти до п'ятнадцяти років ув'язнення або довічне позбавлення волі. Наразі триває досудове розслідування.

Поліцейський автомобіль
Автомобіль поліції. Фото: Поліція Львівської області​​​​

Нагадаємо, у ліцеї Подільського району Одещини вибухнула учбова граната. Боєприпас до школи принесла дев'ятирічна третьокласниця, яка хотіла похизуватися перед однолітками.

Також ми повідомляли, що одесит готував подвійний теракт у Миколаєві. Під час одного з вибухів могли постраждати рятувальники, але злочину запобігли правоохоронці.

Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
