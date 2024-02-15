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Взрывы гремят во Львове - ракетная атака на запад

15 февраля 2024 06:34
обновлено: 06:37
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы гремят во Львове - ракетная атака на запад
Срочная новость
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы во Львове в четверг, 15 февраля, являются результатом работы сил ПВО. В настоящее время в области продолжается ракетная опасность.

Об этом сообщает депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

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Обновлено 06:37. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщает о сильных взрывах в области. По его словам, работает ПВО.

Карта воздушной тревоги в Украине 15 февраля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 06:44. Во Львове гремят повторные взрывы.

Взрывы гремят во Львове - ракетная атака на запад - фото 2

Обновлено 07:00. Садовый пишет о попадании во Львов.

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