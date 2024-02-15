Взрывы гремят во Львове - ракетная атака на запад

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Взрывы во Львове в четверг, 15 февраля, являются результатом работы сил ПВО. В настоящее время в области продолжается ракетная опасность.

Об этом сообщает депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

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