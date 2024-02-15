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Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

15 лютого 2024 06:34
оновлено: 06:37
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід
Термінова новина
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи у Львові в четвер, 15 лютого є наслідком роботи сил ППО. Наразі в області триває ракетна небезпека. 

Про це повідомляє депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

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Оновлено 06:37. Очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомляє про сильні вибухи в області. За його словами, працює ППО.

Мапа повітряної тривоги в Україні 15 лютого
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 06:44. У Львові гримлять повторні вибухи.

Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід - фото 2

Оновлено 07:00. Садовий пише про влучання по Львову.

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