Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

Термінова новина

Вибухи у Львові в четвер, 15 лютого є наслідком роботи сил ППО. Наразі в області триває ракетна небезпека.

Про це повідомляє депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

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