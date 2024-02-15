Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід
15 лютого 2024 06:34
оновлено: 06:37
Термінова новина
Вибухи у Львові в четвер, 15 лютого є наслідком роботи сил ППО. Наразі в області триває ракетна небезпека.
Про це повідомляє депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.
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