Взрывы во Львовской области продолжаются - ПВО добивает "шахеды"

Сильный взрыв в ночном городе. Фото: zn.ua

Взрывы во Львовской области сейчас, 3 ноября, продолжают раздаваться. Таким образом, украинские военные добивают беспилотники, оставшиеся в воздушном пространстве западных областей, где воздушная тревога продолжается уже около 6 часов.

О работе ПВО во Львовской области написал депутат ЛГС Игорь Зинкевич .

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Обновлено 04:30. По словам Зинкевича, во Львовской области "работает ПВО, добивают остатки". Также депутат призывает местных оставаться в укрытиях.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала депутата ЛГС Игоря Зинкевича

В свою очередь об опасности в области сообщает глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Скриншот сообщения по телеграмм-каналу главы Львовской ОВА Максима Козицкого

Обновлено 04:35. Козицкий также обращает особое внимание на Яворов, жителей которого призывает немедленно пройти в укрытие.

"Беспилотчики могут быстро менять направление движения, поэтому прошу всех жителей области не игнорировать воздушную тревогу" , - написал глава ОВА.

Скриншот сообщения по телеграмм-каналу главы Львовской ОВА Максима Козицкого

Тем временем карта воздушных тревог "краснеет" опасностью на западе Украины.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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