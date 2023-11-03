Взрывы во Львовской области продолжаются - ПВО добивает "шахеды"
Взрывы во Львовской области сейчас, 3 ноября, продолжают раздаваться. Таким образом, украинские военные добивают беспилотники, оставшиеся в воздушном пространстве западных областей, где воздушная тревога продолжается уже около 6 часов.
О работе ПВО во Львовской области написал депутат ЛГС Игорь Зинкевич .
Обновлено 04:30. По словам Зинкевича, во Львовской области "работает ПВО, добивают остатки". Также депутат призывает местных оставаться в укрытиях.
В свою очередь об опасности в области сообщает глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
Обновлено 04:35. Козицкий также обращает особое внимание на Яворов, жителей которого призывает немедленно пройти в укрытие.
"Беспилотчики могут быстро менять направление движения, поэтому прошу всех жителей области не игнорировать воздушную тревогу" , - написал глава ОВА.
Тем временем карта воздушных тревог "краснеет" опасностью на западе Украины.
Новость дополняется...
Читайте Новини.LIVE!