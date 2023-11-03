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Взрывы во Львовской области продолжаются - ПВО добивает "шахеды"

3 ноября 2023 04:29
обновлено: 04:37
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы во Львовской области продолжаются - ПВО добивает "шахеды"
Сильный взрыв в ночном городе. Фото: zn.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы во Львовской области сейчас, 3 ноября, продолжают раздаваться. Таким образом, украинские военные добивают беспилотники, оставшиеся в воздушном пространстве западных областей, где воздушная тревога продолжается уже около 6 часов.

О работе ПВО во Львовской области написал депутат ЛГС Игорь Зинкевич .

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Обновлено 04:30. По словам Зинкевича, во Львовской области "работает ПВО, добивают остатки". Также депутат призывает местных оставаться в укрытиях.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала депутата ЛГС Игоря Зинкевича
Скриншот сообщения из телеграмм-канала депутата ЛГС Игоря Зинкевича

В свою очередь об опасности в области сообщает глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Скриншот сообщения по телеграмм-каналу главы Львовской ОВА Максима Козицкого
Скриншот сообщения по телеграмм-каналу главы Львовской ОВА Максима Козицкого

Обновлено 04:35. Козицкий также обращает особое внимание на Яворов, жителей которого призывает немедленно пройти в укрытие.

"Беспилотчики могут быстро менять направление движения, поэтому прошу всех жителей области не игнорировать воздушную тревогу" , - написал глава ОВА.

Скриншот сообщения по телеграмм-каналу главы Львовской ОВА Максима Козицкого
Скриншот сообщения по телеграмм-каналу главы Львовской ОВА Максима Козицкого

Тем временем карта воздушных тревог "краснеет" опасностью на западе Украины.

Воздушная тревога в Украине сегодня, 3 ноября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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