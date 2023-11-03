Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"
Вибухи у Львівській області зараз, 3 листопада, продовжують лунати. Таким чином українські військові добивають безпілотники, що лишилися в повітряному просторі західних областей, де повітряна тривога продовжується вже близько 6 годин.
Про роботу ППО у Львівській області написав депутат ЛМР Ігор Зінкевич.
Оновлено 04:30. За словами Зінкевича, у Львівській області "працює ППО, добивають залишки". Також депутат закликає місцевих залишатися в укриттях.
Своєю чергою про небезпеку в області повідомляє очільник Львівської ОВА Максим Козицький.
Оновлено 04:35. Козицький також звертає особливу увагу на Яворів, мешканців якого закликає негайно пройти в укриття.
"Безпілотники можуть швидко змінювати напрямок руху, тому прошу усіх жителів області не ігнорувати повітряну тривогу", — написав очільник ОВА.
Тим часом мапа повітряних тривог "червоніє" небезпекою на заході України.
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