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Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

3 листопада 2023 04:29
оновлено: 04:37
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"
Сильний вибух у нічному місті. Фото: zn.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи у Львівській області зараз, 3 листопада, продовжують лунати. Таким чином українські військові добивають безпілотники, що лишилися в повітряному просторі західних областей, де повітряна тривога продовжується вже близько 6 годин.

Про роботу ППО у Львівській області написав депутат ЛМР Ігор Зінкевич.

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Оновлено 04:30. За словами Зінкевича, у Львівській області "працює ППО, добивають залишки". Також депутат закликає місцевих залишатися в укриттях.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу депутата ЛМР Ігоря Зінкевича
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу депутата ЛМР Ігоря Зінкевича

Своєю чергою про небезпеку в області повідомляє очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Львівської ОВА Максима Козицького
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Львівської ОВА Максима Козицького

Оновлено 04:35. Козицький також звертає особливу увагу на Яворів, мешканців якого закликає негайно пройти в укриття.

"Безпілотники можуть швидко змінювати напрямок руху, тому прошу усіх жителів області не ігнорувати повітряну тривогу", — написав очільник ОВА.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Львівської ОВА Максима Козицького
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Львівської ОВА Максима Козицького

Тим часом мапа повітряних тривог "червоніє" небезпекою на заході України.

Повітряна тривога в Україні сьогодні, 3 листопада
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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