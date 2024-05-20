Взрывы во Львовской области - регион под атакой "шахедов"
20 мая 2024 03:58
обновлено: 04:07
Дым поднимается после взрыва ночью. Иллюстративное фото: facebok/oleg banderas
Взрывы во Львовской области сейчас 20 мая прогремели около 03:44, что свидетельствует о работе сил противовоздушной обороны. На регион идет атака ударных беспилотников, в связи с чем продолжается воздушная тревога.
О работе ПВО в области сообщает глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в Telegram.
Читайте также:
Взрывы во Львовской области 20 мая
"Во Львовской области по враждебным целям работают воины ПвК "Запад" и мобильные огневые группы" , - отметил Козицкий.
Тем временем, воздушная тревога в ряде западных, восточных и южных областей продолжается.
Новость дополняется...
Читайте Новини.LIVE!