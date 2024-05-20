Взрывы во Львовской области - регион под атакой "шахедов"

Дым поднимается после взрыва ночью. Иллюстративное фото: facebok/oleg banderas

Взрывы во Львовской области сейчас 20 мая прогремели около 03:44, что свидетельствует о работе сил противовоздушной обороны. На регион идет атака ударных беспилотников, в связи с чем продолжается воздушная тревога.

О работе ПВО в области сообщает глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в Telegram.

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"Во Львовской области по враждебным целям работают воины ПвК "Запад" и мобильные огневые группы" , - отметил Козицкий.

Скриншот сообщения по телеграмм-каналу главы Львовской ОВА Максима Козицкого

Тем временем, воздушная тревога в ряде западных, восточных и южных областей продолжается.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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