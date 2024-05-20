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Вибухи у Львівській області — регіон під атакою "шахедів"

20 травня 2024 03:58
оновлено: 04:14
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибухи у Львівській області зараз 20 травня — по регіону б'ють "шахеди"
Дим здіймається після вибуху вночі. Ілюстративне фото: facebok/oleg banderas
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи у Львівській області зараз 20 травня пролунали близько 03:44, що свідчить про роботу сил протиповітряної оборони. На регіон відбувається атака ударних безпілотників, у зв'язку з чим триває повітряна тривога.

Про роботу ППО в області повідомляє очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у Telegram.

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Вибухи у Львівській області 20 травня

"У Львівській області по ворожих цілях працюють воїни ПвК "Захід" та мобільні вогневі групи", — зазначив Козицький.

Вибухи у Львівській області 20 травня
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Львівської ОВА Максима Козицького

Тим часом повітряна тривога в низці західних, східних та південних областей триває.

Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 20 травня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Російські атаки на Україну 19 травня

Нагадаємо, що ввечері в неділю, 19 травня, вибухи також було чути в Одесі. В місті та області була оголошена повітряна тривога.

Крім того, внаслідок обстрілу Харківщини 19 травня постраждали восьмеро людей, загинули четверо.

Додамо, що в ніч проти 19 травня російські загарбники тероризували мешканців Одеської області. Відомо, скільки ударних безпілотників вдалося збити силам ППО.

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Максим Козицький

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