Вибухи у Львівській області зараз 20 травня — по регіону б'ють "шахеди"

Вибухи у Львівській області — регіон під атакою "шахедів"
Вибухи у Львівській області зараз 20 травня пролунали близько 03:44, що свідчить про роботу сил протиповітряної оборони. На регіон відбувається атака ударних безпілотників, у зв'язку з чим триває повітряна тривога.
Про роботу ППО в області повідомляє очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у Telegram.
Вибухи у Львівській області 20 травня
"У Львівській області по ворожих цілях працюють воїни ПвК "Захід" та мобільні вогневі групи", — зазначив Козицький.
Тим часом повітряна тривога в низці західних, східних та південних областей триває.
Російські атаки на Україну 19 травня
Нагадаємо, що ввечері в неділю, 19 травня, вибухи також було чути в Одесі. В місті та області була оголошена повітряна тривога.
Крім того, внаслідок обстрілу Харківщини 19 травня постраждали восьмеро людей, загинули четверо.
Додамо, що в ніч проти 19 травня російські загарбники тероризували мешканців Одеської області. Відомо, скільки ударних безпілотників вдалося збити силам ППО.
Читайте Новини.LIVE!