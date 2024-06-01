День защиты детей в Украине 2024: от чего нужно их защищать — опрос львовян

Площадь рынок во Львове сегодня. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 1 июня, в Украине отмечается День защиты детей. С началом войны в Украине в 2014 году, особенно после масштабного вторжения в 2022 году, миллионы детей оказались в зоне боевых действий или были вынуждены покинуть свои дома. Война оказывает влияние на детей как физически, так и психологически.

День защиты детей

Новини.LIVE спросили у людей на улицах города, от кого или от чего, по их мнению, нужно защищать детей сегодня.

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Большинство опрошенных говорят, что детей нужно защищать от насилия, зла, в том числе и от войны. Также опрошенные отмечают, что детей нужно вовремя от себя отпустить, чтобы потом не пришлось их защищать от родителей.

Скрин из видео Новини.LIVE

"От родителей. Детям нужно давать свободу, у них ответы внутри, и они знают, что и чего они хотят", — делится мыслями львовянка.

Скрин из видео Новини.LIVE

"Я соглашаюсь со своей сестрой меньшей. Потому что, знаете, дети приходят в мир с родительским благословением, мы их воспитываем с любовью, а отпускать должны свободными", — добавляет женщина.

Скрин из видео Новини.LIVE

"В настоящее время, наверное, от российской оккупации. Но в первую очередь, от насилия, потому что у нас есть много насилия в семьях", — отмечает девушка.

Напомним, мы ранее писали, что в Киеве состоится благотворительный фестиваль для детей-переселенцев "Поруч-Фест". Мероприятие приурочено ко Дню защиты детей.

Также мы писали, что в Одессе планируют открыть детские лагеря.