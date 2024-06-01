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От кого нужно защищать детей — опрос ко Дню защиты детей

1 июня 2024 05:50
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Марта Байдака
Журналист
День защиты детей в Украине 2024: от чего нужно их защищать — опрос львовян
Площадь рынок во Львове сегодня. Фото: Новини.LIVE
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Сегодня, 1 июня, в Украине отмечается День защиты детей. С началом войны в Украине в 2014 году, особенно после масштабного вторжения в 2022 году, миллионы детей оказались в зоне боевых действий или были вынуждены покинуть свои дома. Война оказывает влияние на детей как физически, так и психологически.

День защиты детей

Новини.LIVE спросили у людей на улицах города, от кого или от чего, по их мнению, нужно защищать детей сегодня. 

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Большинство опрошенных говорят, что детей нужно защищать от насилия, зла, в том числе и от войны. Также опрошенные отмечают, что детей нужно вовремя от себя отпустить, чтобы потом не пришлось их защищать от родителей.

Скрин из видео Новости.LIVE
Скрин из видео Новини.LIVE

"От родителей. Детям нужно давать свободу, у них ответы внутри, и они знают, что и чего они хотят", — делится мыслями львовянка.

От кого нужно защищать детей - опрос ко Дню защиты детей - фото 2
Скрин из видео Новини.LIVE

"Я соглашаюсь со своей сестрой меньшей. Потому что, знаете, дети приходят в мир с родительским благословением, мы их воспитываем с любовью, а отпускать должны свободными", — добавляет женщина.

От кого нужно защищать детей - опрос ко Дню защиты детей - фото 3
Скрин из видео Новини.LIVE

"В настоящее время, наверное, от российской оккупации. Но в первую очередь, от насилия, потому что у нас есть много насилия в семьях", — отмечает девушка.

Напомним, мы ранее писали, что в Киеве состоится благотворительный фестиваль для детей-переселенцев "Поруч-Фест". Мероприятие приурочено ко Дню защиты детей.

Также мы писали, что в Одессе планируют открыть детские лагеря.

опрос
война
социальная защита
насилие
дети
преступление
родители
домашнее насилие
Львов

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