День захисту дітей в Україні 2024: від чого потрібно їх захищати — опитування львів'ян

Площа ринок у Львові сьогодні. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 1 червня, в Україні відзначають День захисту дітей. З початком війни в Україні у 2014 році, а особливо після масштабного вторгнення у 2022 році, мільйони дітей опинилися в зоні бойових дій або були змушені покинути свої домівки. Війна впливає на дітей як фізично, так і психологічно.

День захисту дітей

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях міста, від кого або від чого, на їхню думку, потрібно захищати дітей сьогодні.

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Більшість опитаних кажуть, дітей потрібно захищати від насилля, зла, в тому числі й від війни. Також опитані зазначають, що дітей потрібно вчасно від себе відпустити, аби потім не прийшлось їх захищати від батьків.

Скрин з відео Новини.LIVE

"Від батьків. Дітям давати свободу, в них відповіді всередині, і вони знають, що вони, для чого і що вони хочуть", — ділиться думками львів'янка.

Скрин з відео Новини.LIVE

"Я погоджуюся зі своєю сестрою меншою. Тому що, знаєте, діти приходять у світ із батьківським благословенням, ми їх виховуємо з любов'ю, а відпускати маємо вільними", — додає жінка.

Скрин з відео Новини.LIVE

"На цей час, напевно, від російської окупації. Але в першу чергу від насилля, тому що в нас є багато насилля в сім'ях", — зазначає дівчина.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Києві відбудеться благодійний фестиваль для дітей-переселенців "Поруч-Фест". Захід приурочено до Дня захисту дітей.

Також ми писали, що в Одесі планують відкрити дитячі табори.