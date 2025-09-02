Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов От жары до дождей — какая погода будет во Львове в сентябре

От жары до дождей — какая погода будет во Львове в сентябре

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 18:12
Прогноз погоды на сентябрь 2025 года во Львове
Человек купается в фонтане во Львове. Фото: УНИАН

Сентябрь во Львове начнется по-летнему, поэтому жители будут наслаждаться теплой и солнечной погодой. Но уже в середине месяца постепенно похолодает. В городе и по области начнется сезон дождей и облачной погоды.

Об этом сообщают синоптики Meteofor.

Реклама
Читайте также:

Прогноз погоды во Львове на сентябрь

В первую неделю месяца, с 1 по 7 сентября, в городе будет преобладать солнечная погода. Днем температура будет подниматься до +27...+28 °C. В пятницу, с 5 сентября, прогнозируют кратковременные дожди, однако выходные будут теплыми и ясными — около +25 °C.

С 8 по 14 сентября погода будет стабильной, с большим количеством солнечных дней. Дневная температура будет колебаться от +22 до +25 °C, а ночью похолодает до +11...+13 °C. Осадков в этот период практически не ожидается.

null
Погода во Львове на сентябрь на сентябрь. Фото: скриншот

Середина месяца, примерно с 15-21 сентября, станет ощутимо прохладнее: днем температура воздуха прогреется лишь до +18...+21 °C, а ночью термометры будут показывать около +10 °C. Уже начиная с 19 сентября, во Львове возможны дожди, которые продлятся несколько дней подряд.

В конце месяца погода будет нестабильной. Синоптики прогнозируют, что с 22-24 сентября возможны затяжные дожди. При этом температура воздуха удержится в пределах +18...+19 °C. Во второй половине недели будет немного больше солнечных дней, но 27-28 сентября снова ожидаются осадки. Днем температура и в дальнейшем будет в пределах +18....+19 °C, ночью около +10 °C.

Напомним, синоптики спрогнозировали погоду в сентябре по Украине и ответили, когда возможны первые заморозки.

Также читайте о прогнозе магнитных бурь на сентябрь. Астросиноптики назвали дни, когда будут мощные бури.

погода Львов Львовская область сентябрь прогноз погоды
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации