Прогноз погоды на сентябрь 2025 года во Львове

Сентябрь во Львове начнется по-летнему, поэтому жители будут наслаждаться теплой и солнечной погодой. Но уже в середине месяца постепенно похолодает. В городе и по области начнется сезон дождей и облачной погоды.

Об этом сообщают синоптики Meteofor.

Прогноз погоды во Львове на сентябрь

В первую неделю месяца, с 1 по 7 сентября, в городе будет преобладать солнечная погода. Днем температура будет подниматься до +27...+28 °C. В пятницу, с 5 сентября, прогнозируют кратковременные дожди, однако выходные будут теплыми и ясными — около +25 °C.

С 8 по 14 сентября погода будет стабильной, с большим количеством солнечных дней. Дневная температура будет колебаться от +22 до +25 °C, а ночью похолодает до +11...+13 °C. Осадков в этот период практически не ожидается.

Середина месяца, примерно с 15-21 сентября, станет ощутимо прохладнее: днем температура воздуха прогреется лишь до +18...+21 °C, а ночью термометры будут показывать около +10 °C. Уже начиная с 19 сентября, во Львове возможны дожди, которые продлятся несколько дней подряд.

В конце месяца погода будет нестабильной. Синоптики прогнозируют, что с 22-24 сентября возможны затяжные дожди. При этом температура воздуха удержится в пределах +18...+19 °C. Во второй половине недели будет немного больше солнечных дней, но 27-28 сентября снова ожидаются осадки. Днем температура и в дальнейшем будет в пределах +18....+19 °C, ночью около +10 °C.

