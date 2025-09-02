Прогноз погоди на вересень 2025 року у Львові

Людина купається у фонтані у Львові. Фото: УНІАН

Вересень у Львові розпочнеться по-літньому, тож мешканці насолоджуватимуться теплою та сонячною погодою. Але вже в середині місяця поступово похолоднішає. У місті та по області почнеться сезон дощів та хмарної погоди.

Прогноз погоди у Львові на вересень

У перший тиждень місяця, з 1 по 7 вересня, у місті переважатиме сонячна погода. Вдень температура підніматиметься до +27...+28 °C. У п’ятницю, з 5 вересня, прогнозують короткочасні дощі, проте вихідні будуть теплими та ясними — близько +25 °C.

З 8 по 14 вересня погода буде стабільною, із великою кількістю сонячних днів. Денна температура коливатиметься від +22 до +25 °C, а вночі похолоднішає до +11...+13 °C. Опадів у цей період практично не очікується.

Середина місяця, приблизно з 15–21 вересня, стане відчутно прохолоднішою: вдень температура повітря прогріється лише до +18...+21 °C, а вночі термометри показуватимуть близько +10 °C. Вже починаючи з 19 вересня, у Львові можливі дощі, які триватимуть кілька днів поспіль.

Наприкінці місяця погода буде нестабільною. Синоптики прогнозують, що з 22–24 вересня можливі затяжні дощі. При цьому температура повітря утримається в межах +18...+19 °C. У другій половині тижня буде трохи більше сонячних днів, але 27–28 вересня знову очікуються опади. Вдень температура й надалі буде в межах +18....+19 °C, уночі близько +10 °C.

