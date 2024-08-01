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Отключение электричества во Львове — хорошие новости от Укрэнерго

1 августа 2024 00:57
Анатолий Слюсарь - Редактор
Графики отключения света во Львове на сегодня, 1 августа — прогноз Укрэнерго.
Линии электропередач. Иллюстративное фото: pixels.com
Анатолий Слюсарь - Редактор

Графики отключения света во Львове сегодня, 1 августа, действовать не будут. В то же время, энергетики просят потребителей включать мощные электроприборы только с 11:00 до 15:00.

Об этом сообщает АО "Львовоблэнерго" в Telegram.

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"По распоряжению НЭК "Укрэнерго" 1 августа почасовые графики не будут применять", — предупредили энергетики.

Отключение электричества во Львове — хорошие новости от Укрэнерго - фото 1
Сообщение от Львовоблэнерго

Прогноз по отключениям света

Напомним, что советник премьер-министра, член наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко сообщил, что украинская энергосистема вошла в относительный баланс. Таким образом энергетики ожидают, что в течение следующих нескольких месяцев отключения света будут носить незначительный характер.

В свою очередь нардеп Юрий Камельчук считает, что Украина возобновит 1,5-2 ГВт тепловой электрогенерации до конца года. Он объяснил, как происходит и что влияет на восстановление важных объектов.

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