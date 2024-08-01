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Відключення електрики у Львові — гарні новини від Укренерго

1 серпня 2024 00:57
Анатолій Слюсар - Редактор
Графіки відключення світла у Львові на сьогодні, 1 серпня — прогноз Укренерго
Лінії електропередач. Ілюстративне фото: pixels.com
Анатолій Слюсар - Редактор

Графіки відключення світла у Львові сьогодні, 1 серпня, діяти не будуть. В той же час, енергетики просять споживачів вмикати потужні електроприлади лише з 11:00 до 15:00 години

Про це повідомляє АТ "Львівобленерго" у Telegram. 

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"За розпорядженням НЕК "Укренерго" 1 серпня погодинні графіки не застосовуватимуть", — попередили енергетики.

Відключення електрики у Львові — гарні новини від Укренерго - фото 1
Повідомлення від Львівобленерго

Прогноз щодо відключень світла

Нагадаємо, що радник прем’єр-міністра, член наглядової ради Укренерго Юрій Бойко повідомив, що українська енергосистема увійшла у відносний баланс. Таким чином енергетики очікують, що протягом наступних кількох місяців відключення світла матимуть незначний характер.

Своєю чергою нардеп Юрій Камельчук вважає, що Україна відновить 1,5-2 ГВт теплової електрогенерації до кінця року. Він пояснив, як відбувається та що впливає на відновлення важливих об'єктів.

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