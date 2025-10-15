Видео
Главная Львов Отключение света — к чему готовиться львовянам

Отключение света — к чему готовиться львовянам

Ua ru
Дата публикации 15 октября 2025 23:06
Экстренные отключения света на Львовщине - что известно
Отключение света. Фото: Новости.LIVE

В четверг, 16 октября, плановых отключений электроэнергии во Львове пока не предусмотрено. Точный график отключений можно проверить на официальном ресурсе ДТЭК. Сейчас в городе применяют экстренные отключения.

Об этом сообщают Укрэнерго.

Реклама
Читайте также:

Экстренные отключения света на Львовщине

На Львовщине сейчас продолжаются экстренные отключения электроэнергии по распоряжению НЭК "Укрэнерго".

В "Укрэнерго" сообщили, что из-за сложной ситуации в объединенной энергосистеме Украины — во всех регионах (кроме Донецкой и части Черниговской областей) применены аварийные отключения электроэнергии. Причина введения ограничений — последствия предыдущих российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Во время экстренных отключений электроэнергии привычные графики, опубликованные на официальном сайте, временно не применяются. Жителей призывают рационально потреблять электричество, чтобы уменьшить нагрузку на сеть. Энергетические службы продолжают работать круглосуточно, чтобы как можно быстрее восстановить подачу света.

Об отмене таких отключений общественность будут сообщать сразу после стабилизации ситуации. Для сравнения, плановые стабилизационные отключения осуществляются по утвержденным графикам, которые доступны на сайте компании и в официальном чат-боте.

Какова сейчас ситуация со светом во Львове

Сейчас во Львове восстановлено электроснабжение для 3 и 4 очереди ГАВ, прекращено — для 5 и 6 очереди ГАВ до 24:00 (ориентировочно).

Отключение света — к чему готовиться львовянам - фото 1
График отключения света. Фото: скриншот

По состоянию на 23:00 во Львове отменено применение графиков аварийных отключений. В срок до 30 мин электроснабжение всем потребителям будет восстановлено.

Где узнать графики

Узнать свою очередь аварийных или почасовых отключений можно:

В чат-ботах:

Напомним, ранее Андрей Сибига объяснил, что своими ударами по энергетике Украины Россия хочет повлиять на настроения населения.

Также мы писали, какие приборы потребляют электроэнергию даже когда выключены. Они незаметно увеличивают счета за свет.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
