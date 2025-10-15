Відео
Головна Львів Відключення світла — до чого готуватися львів'янам

Відключення світла — до чого готуватися львів'янам

Ua ru
Дата публікації: 15 жовтня 2025 23:06
Екстрені відключення світла на Львівщині - що відомо
Відключення світла. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 16 жовтня, планових відключень електроенергії у Львові поки не передбачено. Точний графік вимкнень можна перевірити на офіційному ресурсі ДТЕК. Наразі у місті застосовуютьекстрені відключення.

Про це повідомляють Укренерго.

Читайте також:

Екстрені відключення світла на Львівщині

На Львівщині наразі тривають екстрені відключення електроенергії за розпорядженням НЕК "Укренерго".

В Укренерго повідомили, що через складну ситуацію в об’єднаній енергосистемі України в усіх регіонах (крім Донецької та частини Чернігівської областей) застосовані аварійні відключення електроенергії. Причина запровадження обмежень — наслідки попередніх російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Під час екстрених відключень електроенергії звичні графіки, опубліковані на офіційному сайті, тимчасово не застосовуються. Жителів закликають раціонально споживати електрику, аби зменшити навантаження на мережу. Енергетичні служби продовжують працювати цілодобово, щоб якнайшвидше відновити подачу світла.

Про скасування таких відключень громадськість повідомлятимуть одразу після стабілізації ситуації. Для порівняння, планові стабілізаційні відключення здійснюються за затвердженими графіками, які доступні на сайті компанії та в офіційному чат-боті.

Яка наразі ситуація зі світлом у Львові

Наразі у Львові відновлено електропостачання для 3 та 4 черги ГАВ, припинено — для 5 та 6 черги ГАВ до 24:00 (орієнтовно).

Відключення світла — до чого готуватися львів'янам - фото 1
Графік відключення світла. Фото: скриншот

Станом на 23:00 у Львові скасовано застосування графіків аварійних відключень. В термін до 30 хв. електропостачання всім споживачам буде відновлено.

Де дізнатися графіки

Дізнатись свою чергу аварійних чи погодинних відключень можна:  

У чат-ботах:

Нагадаємо, раніше Андрій Сибіга пояснив, що своїми ударами по енергетиці України Росія хоче вплинути на настрої населення.

Також ми писали, які прилади споживають електроенергію навіть коли вимкнені. Вони непомітно збільшують рахунки за світло.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
