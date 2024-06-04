Графики почасовых отключений света во Львовской области 5 июня

Женщина во время отключения света. Фото: Новини.LIVE

Во Львовской области в среду, 5 июня, прогнозируются почасовые отключения электроэнергии. В общей сложности действуют шесть групп обесточивания.

Об этом сообщила пресс-служба "Львовоблэнерго" в Telegram во вторник, 4 июня.

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Узнать свою группу отключений можно с помощью:

сайта "Львовоблэнерго" (раздел "Почему нет света");

чат-бота "Львовоблэнерго" в Viber (для бытовых потребителей);

чат-бота "Львовоблэнерго" в Telegram (для бытовых потребителей);

чат-бота "Львовоблэнерго Бизнес" в Viber (для юридических потребителей);

чат-бота "Львовоблэнерго Бизнес" в Telegram (для юридических потребителей).

Графики почасовых отключений во Львовской области. Фото: "Львовоблэнерго"

Графики почасовых отключений во Львовской области. Фото: "Львовоблэнерго"

Графики почасовых отключений во Львовской области. Фото: "Львовоблэнерго"

Графики почасовых отключений во Львовской области. Фото: "Львовоблэнерго"

Графики почасовых отключений во Львовской области. Фото: "Львовоблэнерго"

Графики почасовых отключений во Львовской области. Фото: "Львовоблэнерго"

Напомним, гендиректор Yasno Сергей Коваленко сообщил, что 5 июня целый день будут действовать ограничения, возможно даже экстренные отключения. Он добавил, что в нынешних условиях даже критическая инфраструктура может остаться без света.

Также повышение тарифов на электроэнергию для граждан будет способствовать ремонту и восстановлению государственных энергетических мощностей. Собранные средства будут использованы для проведения самой большой за всю историю Украины ремонтной кампании в энергетической сфере.