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Відключення світла у Львівській області — графіки погодинних обмежень

4 червня 2024 23:42
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Графіки погодинних відключень світла у Львівській області 5 червня
Жінка під час відключення світла. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Львівській області у середу, 5 червня, прогнозуються погодинні відключення електроенергії. Загалом діють шість груп знеструмлення.

Про це повідомила пресслужба "Львівобленерго" у Telegram у вівторок, 4 червня.

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Відключення світла у Львівській області

Дізнатися свою групу відключень можна за допомогою:

  • сайту "Львівобленерго" (розділ "Чому немає світла");
  • чат-боту "Львівобленерго" у Viber (для побутових споживачів);
  • чат-боту "Львівобленерго" у Telegram (для побутових споживачів);
  • чат-боту "Львівобленерго Бізнес" у Viber (для юридичних споживачів);
  • чат-боту "Львівобленерго Бізнес" у Telegram (для юридичних споживачів).
Графіки погодинних відключень у Львівській області 5 червня
Графіки погодинних відключень у Львівській області. Фото: "Львівобленерго"
Відключення світла у Львівскій області 5 червня
Графіки погодинних відключень у Львівській області. Фото: "Львівобленерго"
Обмеження електроенергії у Львівській області 5 червня
Графіки погодинних відключень у Львівській області. Фото: "Львівобленерго"
Коли вимикатимуть світло у Львівській області 5 червня
Графіки погодинних відключень у Львівській області. Фото: "Львівобленерго"
Відключення електроенергії у Львові 5 червня
Графіки погодинних відключень у Львівській області. Фото: "Львівобленерго"
Графіки погодинних відключень у Львівській області
Графіки погодинних відключень у Львівській області. Фото: "Львівобленерго"

Нагадаємо, гендиректор Yasno Сергій Коваленко повідомив, що 5 червня цілий день діятимуть обмеження, можливо, навіть екстрені відключення. Він додав, що в теперішніх умовах навіть критична інфраструктура може залишитися без світла. 

Також збільшення тарифів на електроенергію для громадян сприятиме ремонту та відновленню державних енергетичних потужностей. Зібрані кошти будуть використані для проведення найбільшої за всю історію України ремонтної кампанії в енергетичній сфері.

сфера енергетики
Львівська область
електроенергія
електропостачання
Львів

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