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Отключение света во Львове — стоит ли сегодня доставать повербанки

15 июня 2024 13:58
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Илья Рябинин
редактор
Когда во Львове 15 июня не будет света — графики отключений
Обесточивание Львова. Фото иллюстративное: РБК-Украина
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Во Львове, в субботу, 15 июня, будут действовать почасовые отключения электроэнергии. Графики отключений заработали с 09:00.

Об этом сообщает пресс-служба Львовоблэнерго.

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Как сообщили львовские электроэнергетики, свет будет продолжаться 09:00-16:00, после чего с 16:00-23:00 будут действовать графики почасовых отключений.

"С 16:00 до 20:00 дополнительно применение белых ячеек графика", — добавляют во Львовоблэнерго.

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Скриншот сообщения от Львовоблэнерго

Ситуация с электроэнергией — последние новости

Напомним, ранее по всей территории Украины заработали графики почасовых отключений с 08:00 до 23:00 из-за того, что в Черниговской области россияне обстреляли воздушную линию облэнерго.

Глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявил, что по сравнению с текущей неделей ситуация в украинской энергосистеме на следующей неделе будет ощутимо более сложной.

А гендиректор Yasno Сергей Коваленко заявил, что этой зимой Украина рискует оказаться в блэкауте. Украинцы могут иметь свет до шести часов, когда все остальное время будет продолжаться отключение электричества.

Украина
отключения света
Львовская область
электроэнергия
электроснабжение
Львов

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