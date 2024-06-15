Когда во Львове 15 июня не будет света — графики отключений

Обесточивание Львова. Фото иллюстративное: РБК-Украина

Во Львове, в субботу, 15 июня, будут действовать почасовые отключения электроэнергии. Графики отключений заработали с 09:00.

Об этом сообщает пресс-служба Львовоблэнерго.

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Как сообщили львовские электроэнергетики, свет будет продолжаться 09:00-16:00, после чего с 16:00-23:00 будут действовать графики почасовых отключений.

"С 16:00 до 20:00 дополнительно применение белых ячеек графика", — добавляют во Львовоблэнерго.

Скриншот сообщения от Львовоблэнерго

Ситуация с электроэнергией — последние новости

Напомним, ранее по всей территории Украины заработали графики почасовых отключений с 08:00 до 23:00 из-за того, что в Черниговской области россияне обстреляли воздушную линию облэнерго.

Глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявил, что по сравнению с текущей неделей ситуация в украинской энергосистеме на следующей неделе будет ощутимо более сложной.

А гендиректор Yasno Сергей Коваленко заявил, что этой зимой Украина рискует оказаться в блэкауте. Украинцы могут иметь свет до шести часов, когда все остальное время будет продолжаться отключение электричества.