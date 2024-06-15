Коли у Львові 15 червня не буде світла — графіки відключень

Відключення світла у Львові — чи варто сьогодні діставати повербанки
У Львові, в суботу, 15 червня, діятимуть погодинні відключення електроенергії. Графіки відключень запрацювали з 09:00.
Про це повідомляє пресслужба Львівобленерго.
Відключення світла у Львові
Як повідомили львівські електроенергетики, світло триватиме впродовж 09:00-16:00, після чого з 16:00-23:00 діятимуть графіки погодинних відключень.
"З 16:00 до 20:00 додатково застосування білих клітинок графіку", — додають у Львівобленерго.
Ситуація з електроенергією — останні новини
Нагадаємо, раніше по всій території України запрацювали графіки погодинних відключень з 08:00 до 23:00 внаслідок того, що в Чернігівській області росіяни обстріляли повітряну лінію обленерго.
Глава Укренерго Володимир Кудрицький заявив, що порівняно з поточним тижнем ситуація в українській енергосистемі наступного тижня буде відчутно складнішою.
А гендиректор Yasno Сергій Коваленко заявив, що цієї зими Україна ризикує опинитися у блекауті. Українці можуть мати світло до шести годин, коли всю решту часу триватимуть відключення електрики.
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