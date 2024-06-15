Коли у Львові 15 червня не буде світла — графіки відключень

Знеструмлення Львова. Фото ілюстративне: РБК-Україна

У Львові, в суботу, 15 червня, діятимуть погодинні відключення електроенергії. Графіки відключень запрацювали з 09:00.

Про це повідомляє пресслужба Львівобленерго.

Читайте також:

Відключення світла у Львові

Як повідомили львівські електроенергетики, світло триватиме впродовж 09:00-16:00, після чого з 16:00-23:00 діятимуть графіки погодинних відключень.

"З 16:00 до 20:00 додатково застосування білих клітинок графіку", — додають у Львівобленерго.

Скриншот повідомлення від Львівобленерго

Ситуація з електроенергією — останні новини

Нагадаємо, раніше по всій території України запрацювали графіки погодинних відключень з 08:00 до 23:00 внаслідок того, що в Чернігівській області росіяни обстріляли повітряну лінію обленерго.

Глава Укренерго Володимир Кудрицький заявив, що порівняно з поточним тижнем ситуація в українській енергосистемі наступного тижня буде відчутно складнішою.

А гендиректор Yasno Сергій Коваленко заявив, що цієї зими Україна ризикує опинитися у блекауті. Українці можуть мати світло до шести годин, коли всю решту часу триватимуть відключення електрики.