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Відключення світла у Львові — чи варто сьогодні діставати повербанки

15 червня 2024 13:58
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Ілля Рябінін
редактор
Коли у Львові 15 червня не буде світла — графіки відключень
Знеструмлення Львова. Фото ілюстративне: РБК-Україна
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Львові, в суботу, 15 червня, діятимуть погодинні відключення електроенергії. Графіки відключень запрацювали з 09:00.

Про це повідомляє пресслужба Львівобленерго.

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Відключення світла у Львові

Як повідомили львівські електроенергетики, світло триватиме впродовж 09:00-16:00, після чого з 16:00-23:00 діятимуть графіки погодинних відключень. 

"З 16:00 до 20:00 додатково застосування білих клітинок графіку", — додають у Львівобленерго.

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Скриншот повідомлення від Львівобленерго

Ситуація з електроенергією — останні новини

Нагадаємо, раніше по всій території України запрацювали графіки погодинних відключень з 08:00 до 23:00 внаслідок того, що в Чернігівській області росіяни обстріляли повітряну лінію обленерго.

Глава Укренерго Володимир Кудрицький заявив, що порівняно з поточним тижнем ситуація в українській енергосистемі наступного тижня буде відчутно складнішою.

А гендиректор Yasno Сергій Коваленко заявив, що цієї зими Україна ризикує опинитися у блекауті. Українці можуть мати світло до шести годин, коли всю решту часу триватимуть відключення електрики.

Україна
відключення світла
Львівська область
електроенергія
електропостачання
Львів

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