Графики отключения света во Львове на сегодня, 31 июля — прогноз Укрэнерго

Украинский энергетик чинит сеть. Фото: Минэнерго

Графики отключения света во Львове сегодня, 31 июля, действовать не будут. Однако энергетики призывают пользоваться энергоемкими приборами с 11:00 до 15:00.

Об этом сообщает АО "Львовоблэнерго" в Telegram.

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Когда не будет света во Львове 31 июля

"По распоряжению НЭК "Укрэнерго" 31 июля почасовые графики не будут применять", — предупредили энергетики.

Отключение света в Львове 31 июля. Фото: t.me/lvivoblenergo

В то же время в Укрэнерго добавили, что сообщат в случае изменений ситуации в украинской энергосистеме.

Скриншот сообщения из Telegram-канала Укрэнерго

Кроме того, энергетики призывают пользоваться мощными электроприборами с 11:00 до 15:00. Это снизит нагрузку на энергосистему, когда эффективно работают солнечные электростанции.

"По возможности, перенесите пользование мощными электроприборами — утюгами, стиральными машинами, электрочайниками, электроплитами и другими девайсами на период с 11:00 до 15:00 ежедневно. В указанные часы утренний пик потребления уже позади, а вечерний — еще не наступил", — отметили в Укрэнерго.

Лучшее время для использования электроприборов. Фото: t.me/Ukrenergo

Где найти графики отключения света

Потребители могут ознакомиться с графиками отключений света для своей области, перейдя по следующим ссылкам:

Как экономить электроэнергию

Чтобы помочь энергетикам и уменьшить нагрузку на украинскую энергосистему, следуйте этим простым шагам:

Выключайте свет в комнатах, где никто не находится .

. Используйте таймеры для управления внешним освещением и другими устройствами.

и другими устройствами. Установите датчики движения для освещения в помещениях, где свет требуется только иногда.

для освещения в помещениях, где свет требуется только иногда. Замените обычные лампы LED или компактные люминесцентные лампы (CFL).

или компактные люминесцентные лампы (CFL). Регулярно очищайте светильники .

. Максимально используйте дневной свет , открывая шторы и жалюзи.

, открывая шторы и жалюзи. Выключайте электроприборы из розетки, когда они не используются , поскольку они могут потреблять электроэнергию даже в режиме ожидания.

, поскольку они могут потреблять электроэнергию даже в режиме ожидания. Приобретите приборы с высоким классом энергоэффективности (A++ и выше).

(A++ и выше). Проводите большие домашние работы, например стирку или глажку, в рекомендованные энергетиками часы.

Девочка выключает свет. Фото: depositphotos.com

Какая ситуация со светом в Украине

Напомним, Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко заявил, что вряд ли в Украине будут стабильные поставки электроэнергии в течение следующих трех месяцев. Таким образом, он считает, что отключения могут вернуться уже завтра.

В то же время, по мнению нардепа Юрия Камельчука, Украина возобновит 1,5-2 ГВт тепловой электрогенерации до конца года. Он объяснил, как происходит и что влияет на восстановление важных объектов.