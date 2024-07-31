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Отключение света во Львове — энергетики порадовали прогнозом на сегодня и одновременно предостерегли

31 июля 2024 00:23
Анатолий Слюсарь - Редактор
Графики отключения света во Львове на сегодня, 31 июля — прогноз Укрэнерго
Украинский энергетик чинит сеть. Фото: Минэнерго
Анатолий Слюсарь - Редактор

Графики отключения света во Львове сегодня, 31 июля, действовать не будут. Однако энергетики призывают пользоваться энергоемкими приборами с 11:00 до 15:00.

Об этом сообщает АО "Львовоблэнерго" в Telegram.

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"По распоряжению НЭК "Укрэнерго" 31 июля почасовые графики не будут применять", — предупредили энергетики.

Когда не было света во Львовской области 31 июля
Отключение света в Львове 31 июля. Фото: t.me/lvivoblenergo

В то же время в Укрэнерго добавили, что сообщат в случае изменений ситуации в украинской энергосистеме.

Графики отключения света 31 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала Укрэнерго

Кроме того, энергетики призывают пользоваться мощными электроприборами с 11:00 до 15:00. Это снизит нагрузку на энергосистему, когда эффективно работают солнечные электростанции.

"По возможности, перенесите пользование мощными электроприборами — утюгами, стиральными машинами, электрочайниками, электроплитами и другими девайсами на период с 11:00 до 15:00 ежедневно. В указанные часы утренний пик потребления уже позади, а вечерний — еще не наступил", — отметили в Укрэнерго.

Когда лучше пользоваться электроприборами
Лучшее время для использования электроприборов. Фото: t.me/Ukrenergo

Где найти графики отключения света

Потребители могут ознакомиться с графиками отключений света для своей области, перейдя по следующим ссылкам:

Как экономить электроэнергию

Чтобы помочь энергетикам и уменьшить нагрузку на украинскую энергосистему, следуйте этим простым шагам:

  • Выключайте свет в комнатах, где никто не находится.
  • Используйте таймеры для управления внешним освещением и другими устройствами.
  • Установите датчики движения для освещения в помещениях, где свет требуется только иногда.
  • Замените обычные лампы LED или компактные люминесцентные лампы (CFL).
  • Регулярно очищайте светильники.
  • Максимально используйте дневной свет, открывая шторы и жалюзи.
  • Выключайте электроприборы из розетки, когда они не используются, поскольку они могут потреблять электроэнергию даже в режиме ожидания.
  • Приобретите приборы с высоким классом энергоэффективности (A++ и выше).
  • Проводите большие домашние работы, например стирку или глажку, в рекомендованные энергетиками часы.
Как меньше платить за электроэнергию
Девочка выключает свет. Фото: depositphotos.com

Какая ситуация со светом в Украине

Напомним, Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко заявил, что вряд ли в Украине будут стабильные поставки электроэнергии в течение следующих трех месяцев. Таким образом, он считает, что отключения могут вернуться уже завтра.

В то же время, по мнению нардепа Юрия Камельчука, Украина возобновит 1,5-2 ГВт тепловой электрогенерации до конца года. Он объяснил, как происходит и что влияет на восстановление важных объектов.

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