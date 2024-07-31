Графики отключения света во Львове на сегодня, 31 июля — прогноз Укрэнерго

Отключение света во Львове — энергетики порадовали прогнозом на сегодня и одновременно предостерегли
Графики отключения света во Львове сегодня, 31 июля, действовать не будут. Однако энергетики призывают пользоваться энергоемкими приборами с 11:00 до 15:00.
Об этом сообщает АО "Львовоблэнерго" в Telegram.
Когда не будет света во Львове 31 июля
"По распоряжению НЭК "Укрэнерго" 31 июля почасовые графики не будут применять", — предупредили энергетики.
В то же время в Укрэнерго добавили, что сообщат в случае изменений ситуации в украинской энергосистеме.
Кроме того, энергетики призывают пользоваться мощными электроприборами с 11:00 до 15:00. Это снизит нагрузку на энергосистему, когда эффективно работают солнечные электростанции.
"По возможности, перенесите пользование мощными электроприборами — утюгами, стиральными машинами, электрочайниками, электроплитами и другими девайсами на период с 11:00 до 15:00 ежедневно. В указанные часы утренний пик потребления уже позади, а вечерний — еще не наступил", — отметили в Укрэнерго.
Где найти графики отключения света
Потребители могут ознакомиться с графиками отключений света для своей области, перейдя по следующим ссылкам:
- Киев
- Киевская область
- Житомир и область
- Донецкая область
- Днепр и область
- Запорожье
- Кировоградская область
- Винница и область
- Волынь
- Львов и область
- Полтава и область
- Одесса и область
- Черновцы и область
- Николаев и область
- Харьков и область
- Прикарпатье, Ивано-Франковск
- Ровно и область
- Черкассы и область
- Закарпатье
- Тернополь и область
Как экономить электроэнергию
Чтобы помочь энергетикам и уменьшить нагрузку на украинскую энергосистему, следуйте этим простым шагам:
- Выключайте свет в комнатах, где никто не находится.
- Используйте таймеры для управления внешним освещением и другими устройствами.
- Установите датчики движения для освещения в помещениях, где свет требуется только иногда.
- Замените обычные лампы LED или компактные люминесцентные лампы (CFL).
- Регулярно очищайте светильники.
- Максимально используйте дневной свет, открывая шторы и жалюзи.
- Выключайте электроприборы из розетки, когда они не используются, поскольку они могут потреблять электроэнергию даже в режиме ожидания.
- Приобретите приборы с высоким классом энергоэффективности (A++ и выше).
- Проводите большие домашние работы, например стирку или глажку, в рекомендованные энергетиками часы.
Какая ситуация со светом в Украине
Напомним, Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко заявил, что вряд ли в Украине будут стабильные поставки электроэнергии в течение следующих трех месяцев. Таким образом, он считает, что отключения могут вернуться уже завтра.
В то же время, по мнению нардепа Юрия Камельчука, Украина возобновит 1,5-2 ГВт тепловой электрогенерации до конца года. Он объяснил, как происходит и что влияет на восстановление важных объектов.
Читайте Новини.LIVE!