Графіки відключення світла у Львові на сьогодні, 31 липня — прогноз Укренерго

Відключення світла у Львові — енергетики потішили прогнозом на сьогодні та водночас застерегли
Графіки відключення світла у Львові сьогодні, 31 липня, діяти не будуть. Однак енергетики закликають користуватися енергоємними приладами з 11:00 до 15:00.
Про це повідомляє АТ "Львівобленерго" у Telegram.
Коли не буде світла у Львові 31 липня
"За розпорядженням НЕК "Укренерго" 31 липня погодинні графіки не застосовуватимуть", — попередили енергетики.
Водночас в Укренерго додали, що повідомлять у разі змін ситуації в українській енергосистемі.
Крім того, енергетики закликають користуватися потужними електроприладами з 11:00 до 15:00. Це зменшить навантаження на енергосистему, коли ефективно працюють сонячні електростанції.
"За можливості, перенесіть користування потужними електроприладами — прасками, пральними машинами, електрочайниками, електроплитами та іншими девайсами на період з 11:00 до 15:00 щодня. У вказані години ранковий пік споживання вже позаду, а вечірній — ще не настав", — наголосили в Укренерго.
Де знайти графіки відключення світла
Споживачі можуть ознайомитися з графіками відключень світла для своєї області, перейшовши за такими посиланнями:
- Київ
- Київська область
- Житомир та область
- Донецька область
- Дніпро та область
- Запоріжжя
- Кіровоградська область
- Вінниця та область
- Волинь
- Львів та область
- Полтава та область
- Одеса та область
- Чернівці та область
- Миколаїв та область
- Харків та область
- Прикарпаття, Івано-Франківськ
- Рівне та область
- Черкаси та область
- Закарпаття
- Тернопіль та область
Як економити електроенергію
Щоб допомогти енергетикам та зменшити навантаження на українську енергосистему, дотримуйтеся цих простих кроків:
- Вимикайте світло в кімнатах, де ніхто не перебуває.
- Використовуйте таймери для керування зовнішнім освітленням та іншими пристроями.
- Встановіть датчики руху для освітлення в приміщеннях, де світло потрібно лише іноді.
- Замініть звичайні лампи на LED або компактні люмінесцентні лампи (CFL).
- Регулярно очищуйте світильники.
- Максимально використовуйте денне світло, відкриваючи штори та жалюзі.
- Вимикайте електроприлади з розетки, коли вони не використовуються, оскільки вони можуть споживати електроенергію навіть у режимі очікування.
- Придбайте прилади з високим класом енергоефективності (A++ та вище).
- Проводьте великі домашні роботи, як-от прання або прасування, у рекомендовані енергетиками години.
Яка ситуація зі світлом в Україні
Нагадаємо, Директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко заявив, що навряд чи в Україні буде стабільне постачання електроенергії протягом наступних трьох місяців. Таким чином він вважає, що відключення можуть повернутися вже завтра.
Водночас на думку нардепа Юрія Камельчука, Україна відновить 1,5-2 ГВт теплової електрогенерації до кінця року. Він пояснив, як відбувається та що впливає на відновлення важливих об'єктів.
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