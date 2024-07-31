Графіки відключення світла у Львові на сьогодні, 31 липня — прогноз Укренерго

Український енергетик лагодить мережу. Фото: Міненерго

Графіки відключення світла у Львові сьогодні, 31 липня, діяти не будуть. Однак енергетики закликають користуватися енергоємними приладами з 11:00 до 15:00.

Про це повідомляє АТ "Львівобленерго" у Telegram.

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"За розпорядженням НЕК "Укренерго" 31 липня погодинні графіки не застосовуватимуть", — попередили енергетики.

Відключення світла у Львові 31 липня. Фото: t.me/lvivoblenergo

Водночас в Укренерго додали, що повідомлять у разі змін ситуації в українській енергосистемі.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу Укренерго

Крім того, енергетики закликають користуватися потужними електроприладами з 11:00 до 15:00. Це зменшить навантаження на енергосистему, коли ефективно працюють сонячні електростанції.

"За можливості, перенесіть користування потужними електроприладами — прасками, пральними машинами, електрочайниками, електроплитами та іншими девайсами на період з 11:00 до 15:00 щодня. У вказані години ранковий пік споживання вже позаду, а вечірній — ще не настав", — наголосили в Укренерго.

Найкращий час для користування електроприладами. Фото: t.me/Ukrenergo

Де знайти графіки відключення світла

Споживачі можуть ознайомитися з графіками відключень світла для своєї області, перейшовши за такими посиланнями:

Як економити електроенергію

Щоб допомогти енергетикам та зменшити навантаження на українську енергосистему, дотримуйтеся цих простих кроків:

Вимикайте світло в кімнатах, де ніхто не перебуває .

. Використовуйте таймери для керування зовнішнім освітленням та іншими пристроями.

та іншими пристроями. Встановіть датчики руху для освітлення в приміщеннях, де світло потрібно лише іноді.

для освітлення в приміщеннях, де світло потрібно лише іноді. Замініть звичайні лампи на LED або компактні люмінесцентні лампи (CFL).

або компактні люмінесцентні лампи (CFL). Регулярно очищуйте світильники .

. Максимально використовуйте денне світло , відкриваючи штори та жалюзі.

, відкриваючи штори та жалюзі. Вимикайте електроприлади з розетки, коли вони не використовуються , оскільки вони можуть споживати електроенергію навіть у режимі очікування.

, оскільки вони можуть споживати електроенергію навіть у режимі очікування. Придбайте прилади з високим класом енергоефективності (A++ та вище).

(A++ та вище). Проводьте великі домашні роботи, як-от прання або прасування, у рекомендовані енергетиками години.

Дівчинка вимикає світло. Фото: depositphotos.com

Яка ситуація зі світлом в Україні

Нагадаємо, Директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко заявив, що навряд чи в Україні буде стабільне постачання електроенергії протягом наступних трьох місяців. Таким чином він вважає, що відключення можуть повернутися вже завтра.

Водночас на думку нардепа Юрія Камельчука, Україна відновить 1,5-2 ГВт теплової електрогенерації до кінця року. Він пояснив, як відбувається та що впливає на відновлення важливих об'єктів.