График отключения света во Львове на завтра 4 декабря

Энергетики. Фото: ДТЭК

Отключение света во Львове будет действовать завтра, 4 декабря. Людей просят использовать электроэнергии бережливо.

Об этом сообщает Львовоблэнерго в Telegram во вторник, 3 декабря.

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Отключение света во Львове 4 декабря

Известно, что графики отключения электроэнергии будут действовать с 06:00 до 22:00.

Каждая очередь будет иметь конкретное время. Подробное расписание для каждой группы опубликовали во Львовоблэнерго.

График отключения света во Львове 4 декабря. Фото: Львовоблэнерго

Напомним, в Укрэнерго сообщили, что для промышленности и бизнеса применение графиков ограничения мощности 4 декабря будет продолжаться с 06:00 до 22:00.

Также 3 декабря Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад о ситуации в энергетической сфере.