Графік відключення світла у Львові на завтра 4 грудня

Енергетики. Фото: ДТЕК

Відключення світла у Львові діятимуть завтра, 4 грудня. Людей просять використовувати електроенергії ощадливо.

Про це повідомляє Львівобленерго у Telegram у вівторок, 3 грудня.

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Відключення світла у Львові 4 грудня

Відомо, що графіки відключення електроенергії будуть діяти з 06:00 до 22:00.

Кожна черга матиме конкретний час. Детальний розклад для кожної групи опублікували у Львівобленерго.

Графік відключення світла у Львові 4 грудня. Фото: Львівобленерго

Нагадаємо, в Укренерго повідомили, що для промисловості та бізнесу застосування графіків обмеження потужності 4 грудня триватимуть з 06:00 до 22:00.

Також 3 грудня Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь про ситуацію в енергетичній сфері.