Графік відключення світла у Львові на завтра 4 грудня

Відключення світла у Львові — графік на завтра
Відключення світла у Львові діятимуть завтра, 4 грудня. Людей просять використовувати електроенергії ощадливо.
Про це повідомляє Львівобленерго у Telegram у вівторок, 3 грудня.
Відключення світла у Львові 4 грудня
Відомо, що графіки відключення електроенергії будуть діяти з 06:00 до 22:00.
Кожна черга матиме конкретний час. Детальний розклад для кожної групи опублікували у Львівобленерго.
Нагадаємо, в Укренерго повідомили, що для промисловості та бізнесу застосування графіків обмеження потужності 4 грудня триватимуть з 06:00 до 22:00.
Також 3 грудня Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь про ситуацію в енергетичній сфері.
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