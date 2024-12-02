Во Львове к Рождеству установят елку, шопку и дедушку

Елка во Львове. Фото иллюстративное: ЛГС

Начальник управления туризма Львовского городского совета Кристина Лебедь рассказала, когда в городе зажгут елку, откроют шопку и установят дедушку. В частности, традиционно главную елку Львова откроют 5 декабря.

Об этом Лебедь сообщила в комментарии Новини.LIVE в понедельник, 2 декабря.

Читайте также:

Подготовка к Рождеству во Львове

Чиновница в частности назвала даты главных рождественских событий, запланированных во Львове:

20 декабря на площади Рынок откроют городскую рождественскую шопку;

24 декабря на площади Ангелов возле Гарнизонного храма будет установлен главный дедушка;

30 декабря по центру города пройдет шествие звездочетов.

Также в этом году во Львове заработает специальная рождественская почта во Дворце Бандинелли. Львовяне и гости смогут приобрести уникальные рождественские открытки и отправить в любую точку мира.

По словам Лебедя, новинкой также будет большая рождественская экскурсия. Экскурсоводы Львова создали новый тематический маршрут по центральным улицам города.

Напомним, на одной из станций метро в Харькове уже установили елку. Несмотря на постоянные обстрелы, город готовится к Новому году, там уже праздничная атмосфера.

Кроме того, главную елку страны установят в Киеве за деньги меценатов. Однако массовых мер в столице не будет.