У Львові до Різдва встановлять ялинку, шопку та дідуха

Ялинка у Львові. Фото ілюстративне: ЛМР

Начальниця управління туризму Львівської міської ради Христина Лебедь розповіла, коли у місті засвітять ялинку, відкриють шопку та встановлять дідуха. Зокрема, традиційно головну ялинку Львова відкриють 5 грудня.

Про це Лебедь повідомила в коментарі Новини.LIVE у понеділок, 2 грудня.

Читайте також:

Підготовка до Різдва у Львові

Чиновниця зокрема назвала дати головних різдвяних події, які заплановані у Львові:

20 грудня на площі Ринок відкриють міську різдвяну шопку;

24 грудня на площі Ангелів біля Гарнізонного храму встановлять головного дідуха;

30 грудня центром міста пройде хода звіздарів.

Також цього року у Львові запрацює особлива різдвяна пошта у Палаці Бандінеллі. Львів’яни та гості зможуть придбати унікальні різдвяні листівки та відправити у будь-який куточок світу.

За словами Лебедь, новинкою також буде велика різдвяна екскурсія. Екскурсоводи Львова створили новий тематичний маршрут центральними вулицями міста.

Нагадаємо, на одній зі станцій метро в Харкові вже встановили ялинку. Попри постійні обстріли, місто готується до Нового року, там вже святкова атмосфера.

Окрім того, головну ялинку країни встановлять у Києві за гроші меценатів. Однак масових заходів у столиці не буде.