Украина без ядерного оружия 2025 — измена или вынужденный шаг

Женщины гуляют по городу. Иллюстративное фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Более 30 лет назад Украина официально отказалась от третьего в мире ядерного арсенала. В 1994 году мы подписали Будапештский меморандум — документ, который гарантировал Украине безопасность в обмен на разоружение. Но после начала полномасштабной войны с Россией все чаще звучит вопрос: а не была ли это историческая ошибка?

Новини.LIVE спросили украинцев, как они относятся к этому решению сегодня.

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Большинство опрошенных признают: сегодня отказ от ядерного оружия воспринимается как ошибка. Люди разочарованы в международных гарантиях безопасности, которые не сработали, а сам документ — Будапештский меморандум — называют пустой бумажкой.





"Сложный вопрос. Возможно, и правильно, если бы были результаты из того, что нам обещали. А так: одно со вторым не сопоставляться вообще. Оружие отдали — им же по нам стреляют", — говорит женщина.

"Нет, конечно, не нужно было отказываться. Это было ошибочное решение. Если бы у нас было ядерное оружие, не было бы настоящего", — добавляет девушка.

"В то время много боеголовок вывезли тайно. Мы отказывались не от всего — часть вывезли без нашей воли. Но результат — один. Нас оставили без защиты", — отмечает опрошенная женщина.

"Если бы была ядерная — возможно, и не трогали бы. Не было бы вторжения. Сейчас точно понимаем, что это был не шаг к безопасности, а шаг к уязвимости", — делится мыслями львовянка.

К слову, Украина официально отказалась от ядерного арсенала в обмен на гарантии безопасности со стороны США, Великобритании и России. Документ не был юридически обязательным, но имел политический вес.

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