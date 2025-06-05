Україна без ядерної зброї 2025 — зрада чи вимушений крок

Жінки гуляють містом. Ілюстративне фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Понад 30 років тому Україна офіційно відмовилась від третього у світі ядерного арсеналу. У 1994 році ми підписали Будапештський меморандум — документ, який гарантував Україні безпеку в обмін на роззброєння. Але після початку повномасштабної війни з Росією дедалі частіше лунає питання: а чи не була це історична помилка?

Новини.LIVE запитали українців, як вони ставляться до цього рішення сьогодні.

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Більшість опитаних визнають: сьогодні відмова від ядерної зброї сприймається як помилка. Люди розчаровані в міжнародних гарантіях безпеки, які не спрацювали, а сам документ — Будапештський меморандум — називають порожнім папірцем.





"Складне питання. Можливо, і правильно, якби були результати з того, що нам обіцяли. А так? Одне з другим не зіставлятися взагалі. Зброю віддали — нею ж по нас стріляють", — каже жінка.

"Ні, звісно, не потрібно було відмовлятися. Це було помилкове рішення. Якби в нас була ядерна зброя, не було б сьогодення", — додає дівчина.

"На той час багато боєголовок вивезли таємно. Ми відмовлялись не від усього — частину вивезли без нашої волі. Але результат — один. Нас залишили без захисту", — наголошує опитана жінка.

"Якби була ядерна — можливо, й не чіпали б. Не було б вторгнення. Зараз точно розуміємо, що це був не крок до безпеки, а крок до вразливості", — ділиться думками львів'янка.

До слова, Україна офіційно відмовилась від ядерного арсеналу в обмін на гарантії безпеки з боку США, Великої Британії та Росії. Документ не був юридично обов'язковим, але мав політичну вагу.

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