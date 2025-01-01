Открытие аэропорта во Львове – когда украинцы снова смогут летать

Самолеты в аэропорту. Фото: УНИАН

Закрытие воздушного пространства в Украине после начала полномасштабной войны стало вызовом авиационной сферы. В то время как восточные и южные аэропорты потерпели значительные разрушения, Львовский международный аэропорт имени Даниила Галицкого остается в сравнительно лучшем состоянии. Поэтому в обществе возникает вопрос: когда возобновятся полеты из Львова?

В каком состоянии сегодня украинская авиация и какие факторы влияют на открытие аэропортов в Украине? Об этом и не только рассказал в интервью Новини.LIVE авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.

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Восстановление гражданской авиации в Украине остается зависимым от нескольких ключевых факторов: завершение боевых действий, восстановление инфраструктуры и обеспечение международной авиационной безопасности.

По словам Храпчинского, сегодня авиационная сфера находится не в лучшем состоянии. Самолеты не летают и их не обслуживают, а программное обеспечение, которое должно было работать в аэропортах, требует денег.

"Поскольку этого всего нет, то нужно думать, как реанимировать авиацию. Для этого нужно иметь соответствующие сертификаты, допуски и разрешения", — говорит эксперт.

Реанимация украинских аэропортов

Аэропорты "Львов" и "Борисполь" — двойного назначения: как для военных, так и для гражданских. Но как только один из аэропортов заработает, то он будет главной целью для РФ, чтобы нанести туда как можно больше ударов.

"Когда мы увидим, что стратегический потенциал российской федерации закончится, когда они не смогут запускать ракеты, тогда можно говорить, что, возможно, будут возобновляться авиасообщения. А сейчас возобновлять гражданскую авиацию проблематично — из-за того что у нас нет достаточного количества противовоздушной обороны", — отмечает Храпчинский.

F-16 — противовоздушная оборона Украины

Авиационный эксперт добавляет, что в Украине нет достаточного количества истребителей F-16, чтобы возобновить даже грузовые перевозки, не то чтобы гражданскую авиацию.

"Условно самолет с 700 пассажирами на борту находится в воздушном пространстве, начинается активный массированный обстрел крылатыми ракетами. Что должен сделать такой самолет? Или развернуться и вылетать из Украины, или, например, к этому самолету должны быть приставлены два F-16, которые будут его прикрывать", — подчеркивает Анатолий Храпчинский.

Как отмечает эксперт, используя истребители F-16 для гражданских полетов из Львова, мы подвергаем опасности другие регионы.

"У нас недостаточно средств противовоздушной обороны в Украине для того, чтобы работала гражданская авиация. Поэтому я против возобновления полетов из Украины. Сегодня те истребители, которые у нас есть, должны выполнять свое точное назначение — беречь гражданское население от ударов РФ", — говорит Храпчинский.

Напомним, мы ранее писали, какая украинская авиакомпания заработает во время войны.

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